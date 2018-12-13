Ankara'daki tren kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle 3 TCDD personeli gözaltına alındı.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesinde kılavuz lokomotife çarptı. Kazanın gerçekleşme sebebine dair valilik, bakanlık ve ajanslardan farklı bilgiler gelirken 3'ü makinist olmak üzere 9 kişinin öldüğü, en az 46 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaza, 06.30 sıralarında Marşandiz istasyonunda meydana geldi. Ankara Valiliği konu hakkında ilk yaptığı açıklamada YHT ile banliyö treninin çarpıştığını belirtti. Açıklamada, “Ankara’dan Konya’ya giden Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı” dendi. Ulaştırma Bakanlığı da ilk yaptığı açıklamada YHT'nin kontrol lokomotifine çarptığını ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında "Lokomotifin orada olmaması gerekiyordu" denildi.