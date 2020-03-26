İngiltere'de Koronavirüs testleri evlere dağıtılacak; halk 15 dakikada sonuç alacak

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) Direktörü, Koronavirüs için 15 dakikada sonuç evde test kitlerinin önümüzdeki günlerde Britanya halkına sunulacağını söyledi.

İndependent Türkçe'de yer alan habere göre, PHE'nin Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Profesör Sharon Peacock, testlerin onay aldıktan sonra topluma dağıtılacağını söyledi.

Antikor adı verilen test parmaktan alınan bir damla kan, hamilelik testine benzeyen bir alette analiz ediliyor. Fakat test sadece Covid-19'un bir insana daha önce bulaşıp bulaşmadığını haber veriyor.

Peacock, antikor testinin günler içinde erişilebilir olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Birkaç milyon test kullanmak için satın alındı. Bunlar yepyeni ürünler. Yaptıklarını iddia ettiği işleri gerçekleştirdiklerinden emin olmalıyız. Bu hafta test edildikten sonra, testlerin ilk partisi de geldiğinde topluma dağıtılacaklar.

"Şu anda, yalnızca hastaneye kabul edilen hastalar rutin Covid-19 testine tabi tutuluyor. Günde 5 binle 6 bin arasında kişi test ediliyor fakat hükümet bu sayıyı dört hafta içinde günde 25 bin teste çıkarmayı planlıyor."

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise salı günü hükümetin milyonlarca test aldığını ve milyonlarcasının da siparişini vermek üzere olduğunu söylemişti.