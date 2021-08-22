Britanya'da her gün binlerce kişiye antikor testi yapılacak

İnsanların yeni tip Koronavirüs (Covid-19)'a yakalandıktan sonra ne kadar koruma geliştirdiğini gösteren antikor testlerinin, Birleşik Krallık'ta hükümet programı dahilinde her gün binlerce kişiye yapılması planlanıyor.

Programı yürütecek olan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, pozitif vakalardaki antikor düzeylerini izlemek için İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki vakaları yakından takip edecek.

Sağlık bakanı Sajid Javid, testlerin hızlı ve kolay ilerleyeceğini söyledi.

Ajansın CEO'su Dr. Jenny Harries, planın İngiltere'nin aşılama programının etkisi ve farklı varyantlara karşı bağışıklık tepkileri hakkında "hayati bir içgörü" kazanmasına yardımcı olacağını söyledi.

İskoçya Sağlık Bakanı Humza Yousaf, çalışmanın haberlerini memnuniyetle karşılayarak şunları söyledi: "Testler, aşı etkinliği ve daha nüfusun bağışıklık tepkisi hakkında mümkün olan en eksiksiz anlayışa sahip olmamız için hayati önem taşıyor. Bu antikor testi çalışmasının kullanıma sunulması, bunu başarmamıza yardımcı olacak ve virüsü kontrol altında tutma savaşında önemli bir rol oynayacak"