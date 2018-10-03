Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: Gıda fiyatlarındaki yıllık enflasyon son bir yılda yüzde 50'yi geçti; zamlar yoksulu vurdu

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırmasına göre, eylülde bir önceki aya göre yüzde 12.56 olan gıda fiyatlarındaki yıllık enflasyon son bir yılda yüzde 50’yi geçti. Ekonomideki durum özellikle gıda fiyatları yoluyla dar gelirli ve yoksul vatandaşları etkilediği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun, ‘Halkın Enflasyonu’ eylül ayı sonuçlarında şu tespitler var:

-Tüketim harcamaları araştırmaları, en yoksul yüzde 10’luk kesimin harcadığı her 100 liranın 31 lirasını gıda için yaptığını, en zengin yüzde 10’luk kesimin 100 liralık harcaması içerisinde gıdanın aldığı payın ise 13 lirada kaldığını gösteriyor.

-Aileler gıda için harcadıkları her 100 liranın 17.9 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriyeye harcıyor. Et ve balık için yapılan harcamalar ise gıda harcamalarının yüzde 22.4’ünü oluşturuyor.

-Gıda için harcanan her 100 liranın 5.5 lirası tereyağı dışındaki yağlara, 10.8 lirası meyveye, 15.1 lirası sebzeye, 6.1 lirası şeker, reçel, bal gibi gıda ürünlerine, 3.1 lirası çay ve kahveye, 3.6 lirası alkolsüz içeceklere, 2.2 lirası ise diğer gıda maddelerine ayrılıyor.

- Eylülde, ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 8.91 artış yaşandı.

-Eylül 2017 ile Eylül 2018 aylarını kapsayan son 12 aylık dönemde ise gıda harcamalarında ortalama yüzde 51.75 oranında artış gözlendi. Bu dönemde ekmek, un, bulgur, makarna ve benzerlerinin fiyatları yüzde 27.74, et-balık fiyatları yüzde 8.23, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 44.27 arttı.