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Magazin

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak tramvay kazası geçirdi

"Hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil"

05 Aralık 2021 16:55

Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan oyuncu Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, tramvay kazası geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gürkaynak, tramvay geçtiği anda video çekerken, tramvaydan sarkan bir vatandaş kendisine çarptı. 

"Korkmayın, iyiyim"

 Gürkaynak, sosyal medyada,  "Burada gördükleriniz yalnızca kendimi iyi hissediyorken yaptıklarım, birçok poz arasından seçtiklerim, bazen gardırobumu darma duman edip oluşturduğum kombinlerim, bazen güzel çıkmayacağını düşündüğüm için ciddi surat ifadelerim… Bu video da pazar gününüzü güzelleştirmesini umduğum bir backstage. Hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Tramvaydan sarkan abiye selamlar, korkmayın iyiyim" açıklamasını yaptı. 

 

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