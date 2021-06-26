Birinin Acısı Öbürüne Geçmiyor: Meltem Şahin'in kadın cinayetlerini işlediği sergi, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde

Meltem Şahin: Marmarisli sanatçı ve tasarımcı. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden fakülte birinciliğiyle mezun olduktan sonra, Fulbright bursuyla gittiği MICA’da illüstrasyon üzerine master yaptı. 2017 yılında, kadın sanatçılardan oluşan PMS adlı Türkiye’nin ilk artırılmış gerçeklik sergisinin küratörlüğünü yaptı. Animasyonları 6 farklı ülkede gösterildi. Instagram’da kullanılan stickerları 180 milyondan fazla görüntülendi. Haziran ayında gifler, animasyonlar ve AI ile ürettiği işleri 4 farklı sanal sergide ve Wrong Biennale kapsamında Tokyo’da sergilendi. Geçtiğimiz Aralık ayında yapay zekâ ile ürettiği işi dünyadaki en önemli makine öğrenimi konferanslarından olan NeurIPS’nin sanat seçkisinde yer aldı. Ocak ayında “Digital Art Month” kapsamında “come back” adlı Instagram filtresi Miami’de sergilendi.