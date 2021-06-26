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Kültür-Sanat

Birinin Acısı Öbürüne Geçmiyor: Meltem Şahin'in kadın cinayetlerini işlediği sergi, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde

Fotoğraf: Boran Aksoy

26 Haziran 2021 17:14

Meltem Şahin’in Türkiye’deki 3. kişisel sergisi olan ve Birhan Keskin ile Aslı Serin’in kadın cinayetlerini konu alan Anıt Sayaç kitabına odaklanan ‘Birinin Acısı Öbürüne Geçmiyor’, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde açıldı.

Meltem Şahin ve Evrim Karacan'ın sergi tasarımı, Meltem Şahin ve Elvin Eroğlu'nun küratörlüğünde gerçekleştirilen bu sergi Meltem Şahin'in çizimleri eşliğinde, Birhan Keskin ve Aslı Serin’in kadın cinayetlerini konu alan şiirlerine odaklanıyor.

Sergi, Şahin’in "Anıt Sayaç" şiirini, 1.5 saatlik bir performans içinde Birhan Keskin ve Aslı Serin’in kendi sesinden dinleyerek gerçekleştirdiği çizimlerle birlikte, Elvin Eroğlu’nun yaptığı arşiv çalışmasından oluşuyor.

25 Haziran'da açılan sergi, 6 Ağustos’a kadar Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde görülebilecek.

 

Meltem Şahin: Marmarisli sanatçı ve tasarımcı. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünden fakülte birinciliğiyle mezun olduktan sonra, Fulbright bursuyla gittiği MICA’da illüstrasyon üzerine master yaptı. 2017 yılında, kadın sanatçılardan oluşan PMS adlı Türkiye’nin ilk artırılmış gerçeklik sergisinin küratörlüğünü yaptı. Animasyonları 6 farklı ülkede gösterildi. Instagram’da kullanılan stickerları 180 milyondan fazla görüntülendi. Haziran ayında gifler, animasyonlar ve AI ile ürettiği işleri 4 farklı sanal sergide ve Wrong Biennale kapsamında Tokyo’da sergilendi. Geçtiğimiz Aralık ayında yapay zekâ ile ürettiği işi dünyadaki en önemli makine öğrenimi konferanslarından olan NeurIPS’nin sanat seçkisinde yer aldı. Ocak ayında “Digital Art Month” kapsamında “come back” adlı Instagram filtresi Miami’de sergilendi.

 

Elvin Eroğlu: 1993, Bursa doğumlu. 2012'den beri İstanbul'da yaşıyor. Psikoloji okuyor. Şiirleri Assolist160. Kilometre, Petroleus, Moero ve da baddest’ta yayınlandı. İlk kitabı Roma Benim Kalbim, Yak 160. Kilometre'den çıktı.

 

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