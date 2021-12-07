"Birini arayabilir miyim?" diyerek telefonu aldı, bir daha geri gelmedi

Arnavutköy'de, bir bakkala giren genç, elindeki kâğıdı kasada oturan kişiye uzatarak telefonunu kullanmak istedi. Telefonu aldıktan sonra bakkaldan çıkan şüpheli geri dönmedi.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir bakkalda meydana geldi. 20'li yaşlarda bir kişi, kasada oturan şahsa elindeki kağıdı uzatarak, telefonu kullanmak istedi. Bakkal sahibinin telefonu vermesinin ardından, şahıs cihazı kullanıyormuş gibi yapıp dışarı çıktıktan sonra geri dönmedi. Yaşanan telefon hırsızlığı, bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)