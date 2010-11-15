Birinci Meclis'e bile korsan oda yapılmış!

T24 - Kurtuluş Savaşı’nın yönetildiği, Cumhuriyet’in kurulduğu tarihi Birinci Meclis binası restore edilirken “korsan” makam odası tefriş edildiği ortaya çıktı. Müzeyi basan Bakan Ertuğrul Günay, “Odayı aslına uygun düzenleyin” talimatı verdi. Ancak bir değişiklik olmadı.

Ankara’da 23 Nisan 1920 ila 15 Ekim 1924 tarihleri arasında TBMM binası olarak kullanılan bina, 1981 yılında restore edilerek Kurtuluş Savaşı Müzesi adıyla ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeyi geçen yıl da TBMM’ye devretti.

Bu süreçte, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Binada aslına uygun olmayan makam odası yapılmış. Müze yetkilileri misafirlerini ağırlamak için bir oda tefriş ettirmiş” bilgisini aldı.

Bunun üzerine Bakan Günay, bir Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi pazartesi günleri kapalı olan müzeyi açtırarak incelemelerde bulundu. Makam odasını görünce adeta küplere binen Günay müze yetkililerine, “Bu odayı kimin için yaptınız?” diye sorunca, “TBMM Başkanımız, gelip çalışmak isterse diye yapıldı” yanıtını aldı. Günay bunun üzerine “Olmaz öyle şey. Burada 1923 yılındaki duruma uygun olmayan hiçbir şey olmayacak. Derhal bu odayı aslına uygun hale getirin” talimatını verdi.



Hâlâ kullanılıyor

Öte yandan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in özel kalemi, “Sayın Meclis Başkanımızın, o binada kendisi için bir makam odası tefriş edilmesi talebi olmamıştır” açıklaması yaptı. Daha önce, “kamera odası” olarak da kullanılan oda, bürokratlar tarafından makam odası olarak kullanılmaya devam ediyor. Odanın kapısında, “Güvenlik” tabelası bulunması dikkat çekiyor.

İttihat ve Terakki Cemiyeti kulüp binası olarak tasarlanan ve 1915’te inşaatına başlanan bina, TBMM’nin ilk binası oldu. 15 Ekim 1924’ten sonra bir süre Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi ve Hukuk Mektebi olarak kullanıldı. 23 Nisan 1961’de “TBMM Müzesi” adıyla müzeye çevrilen bina, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı programı çerçevesinde restore edildi ve 23 Nisan 1981’de “Kurtuluş Savaşı Müzesi” adıyla yeniden ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, binayı geçen yıl TBMM’ye devretti.



