'Birileri Kılıçdaroğlu arayarak özür diledi diye Ali Ağaoğlu'nu işletmiş'

Ali Ağaoğlu’nun TÜRGEV'e 100 milyon dolarlık arsa bağışladığına yönelik haberler üstüne bugün düzenlediği basın toplantısında, “Kemal Kılıçdaroğlu beni arayıp özür diledi” sözlerini, CHP 'hayal ürünü ve gerçek dışı' olarak nitelendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Ali Ağaoğlu'na ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Başta Hürriyet Gazetesi internet sitesi olmak üzere, bazı internet sitelerinin haberine göre, Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu basın toplantısı düzenleyerek, 17 Aralık sürecinde gözaltına alındığını ve hakkındaki iddiaların konuşulduğu günlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu iddiaları seslendirdiğini ama daha sonra telefon ederek kendisinden özür dilediğini öne sürmüş.

Ali Ağaoğlu’nun bu sözleri tamamen hayal ürünü ve gerçek dışıdır.

Öyle anlaşılıyor ki, biri veya birileri, ‘CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arayarak özür diledi’ diye Ali Ağaoğlu’nu işletmiş.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yolsuzluk iddiası bulunanlardan özür dilemez. Tam tersi, hakkında yolsuzluk iddiası bulunan, kul hakkı veya yetim hakkı yiyene ‘yargıya git, aklan da gel’ der.

Ali Ağaoğlu ve benzerleri gerçekdışı 'özür dilediler' aldatmacasına sarılacağına, bağımsız yargı önünde hesap verme yolunu seçsinler.

Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına saygımız nedeniyle kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Ali Ağaoğlu ne söyledi?

Ali Ağaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini aradığını belirterek, şunları söylemişti: “Benim açıklamalarımdan sonra Sayın Kılıçdaroğlu telefon açtı ve benden özür diledi. Ben orada imar planı karşılığında ne para, ne de arsa verdim. Bunu, tapudan çıkarmak çok kolaydır. Bırakın tapuyu bir arsa satarken, devrederken belediyede emlak vergisi borçları ödenir orada kayıtları vardır.”