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Ali Ağaoğlu: TÜRGEV’e arsa verenin de, alanın da, verdi diyenin de anasını...

Ağaoğlu'nun Küçükbakkalköy'deki 100 milyon dolar değerindeki 20 dönüm araziyi, Maslak 1453 projesi önündeki engellerin kaldırılması için TÜRGEV’e bağışladığı iddia edilmişti

09 Eylül 2014 17:37

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, 17 Aralık sürecinde inşaat sektörünün ve kendisinin günah keçisi seçildiğini ve bu nedenle gözaltına alındığını belirterek, imar artışı karşılığı TÜRGEV’e 100 milyon dolar değerinde arsa bağışladığına ilişkin iddiaları yanıtladı. Ağaoğlu, “Eğer böyle ibra arsa verildiyse verenin anasını, alanın anasını, verdi diye söyleyenin anasını…” dedi.

Bu iddiaların çok konuşulduğu günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da iddiaları dile getirdiğini hatırlatan Ağaoğlu şöyle konuştu:

“Benim açıklamalarımdan sonra Sayın Kılıçdaroğlu telefon açtı ve benden özür diledi. Ben orada imar planı karşılığında ne para, ne de arsa verdim. Bunu, tapudan çıkarmak çok kolaydır. Bırakın tapuyu bir arsa satarken, devrederken belediyede emlak vergisi borçları ödenir orada kayıtları vardır.”

 

‘Günah keçisi oldum’

 

Sadi Özdemir’in Hürriyet’teki haberine göre, 17 Aralık sürecinde gözaltına alındığını ancak buna rağmen kabuğuna çekilmediğini söyleyen Ali Ağaoğlu şöyle devam etti:

“Ama o dönemde Türkiye çok talihsiz bir dönem yaşadı. Ne yazık ki inşaat sektörü her zaman günah keçisi olmuştur. Bu defa da özellikle ben mağdurlar arasında oldum. Biliyorsunuz Bakırköy'de bir arazim var orası daha önce sanayi arsasıydı ve imarı da vardı. Ben burayı almadan önce belediye başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a danıştım. 18. Madde Uygulaması nedeniyle yapılamıyordu. ‘Bunu kaldırabilir miyiz’ dedim. Orası metruk bir yer olmuştu. Tinerci ve uyuşturucu kullananların barındığı kötü bir alandı. Başkan da memnun olacağını söyledi. Netice olarak ben bu araziyi aldım ve imar düzenlemesi için belediyeye müracaat ettim. 2 yıl geçti ve imarı düzeltilemedi.”

 

‘Kadir Başkanı şikâyet ettim’

 

“Ben de Sayın Başbakanımızla bir toplantıda karşılaşınca Kadir Bey'i şikâyet ettim. Açıkça ‘2 senedir burasının imarı çözülemiyor’ dedim. ‘Bir yatırımcı için 2 sene beklemek milyonlarca dolar yatırıp beklemek çok yanlış’ dedim. Kanuni haktır. Eğer belediye, 3 ay içinde işinizi halletmezse bir üst makam olan bakanlığa müracaat edersin. Ben de müracaat ettim. Planımızı yaptırdım ve beni bu nedenle gözaltına aldılar. Tek suçum işimi takip etmekti.”

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