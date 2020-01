Biri senin kalbini kırdığında

Parçaları toparlamak için etrafında olmak istiyorum

...

Biri kalbini kırdığında

Senin gibi, senin benim kalbimi kırdığın gibi...

Maçka Küçükçiftlik Parkı'nı, sanki kimse yokmuşcasına ıssızlaştıran şarkıydı bu. Salı gecesi İstanbul'da 86 yaşında bir müzisyen, 16 Grammy ödüllü gerçek bir efsane, Tony Bennett sahnedeydi. Kariyerine 1951 yılında çıkardığı ‘Because of You’ adlı parçasıyla hızlı bir başlangıç yapan, 1950’lerin sonunda "The Beat of My Heart", "Basie Swings" ve "Bennett Sings" gibi albümlerle daha o senelerde zirveye çıkan Tony Bennett. 50 milyonluk albüm satışına ulaşan ve Frank Sinatra'nın "O dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yorumcusu" sözleriyle önünü iliklediği Tony Bennett.

Caz standartlarına getirdiği yorumlarla "Great American Songbook" olarak adlandırılan geleneğin ikonlaşmış seslerinden biri olarak gösterilen ve “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” bulunan Bennett, iki yıl aradan sonra tekrar geldiği İstanbul’da sahneye önce kızı Antonia Bennett'ı çıkardı. Ve gururla, sevgiyle izlediği kızının şarkılarının ardından sahneye zıplayan adımlarla geldi:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz."

Unutulmaz şarkılarını, zaman zaman yüzlerce kişilik bir koroya dönüşen ve aralarında Kerem Görsev, Ayşegül Aldinç, Ali-Aysun Kocatepe'nin de bulunduğu hayranlarıyla seslendirdi.

Bennett, aralarda, kendisine hiç de fena davranmayan, karşılığında hakkını iyi verdiği hayatından hatıralar da paylaştı. "İsviçre'deki bir arkadaşım bir mektup yazmıştı" dedi mesela, "Teşekkür ederim, bana yaptığın şarkıyla beni meşhur ettin, diyordu. Mektuptaki imza Charlie Chaplin'indi!.."

"Sayısız" denebilecek kadar çok parçaya imza atan Bennett'a eşlik eden orkestrada en çok alkış alan isim, son yedi yıldır kendisiyle sahneye çıkan 72 yaşındaki kıdemli ve sevimli davulcu Harold Jones oldu.