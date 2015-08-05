T24 LogoT24 Logo
Magazin

Biri Bizi Gözetliyor'a 30 bin kişi başvurdu

8 erkek 8 kadın yarışmacının katılacağı yarışmaya başvuranların çoğunluğu üniversite mezunu

05 Ağustos 2015 12:02

“Biri Bizi Gözetliyor” (BBG) olarak bilinen “Big Brother” yarışmasına 30 bin kişi başvurdu. 8 erkek 8 kadın yarışmacının katılacağı yarışmaya başvuruların daha da artması bekleniyor. Yarışmaya başvuranların çoğunluğu ise üniversite mezunu.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet’te yayımlanan “Beren Saat reklamı nasıl kapmış” başlığıyla yayımlanan (5 Ağustos 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Biri Bizi Gözetliyor (BBG) olarak bilinen “Big Brother” yarışmasına kaç kişi başvurdu biliyor musunuz?

30 bin kişi...

8 erkek 8 kadın yarışmacının aynı eve gireceği yarışma için 30 bin başvuru...

Son başvuru tarihi cuma. O güne kadar bu rakamın 35 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

Yapımcı firma Endemol’den aldığım bilgilere göre başvuranların çoğu üniversite mezunuymuş, yaş ortalaması ise 25’miş.

Gördünüz mü ne çok işsiz üniversite mezunumuz var...

Bizim üniversiteliler bilimle, sanatla, sporla uğraşacağına yapımcı firma kapılarında kuyruk oluyor.

Koca bir kuşağı yarışma manyağı yaptık ya hepimizin payı var bunda...”

ETİKETLER

biri bizi gözetliyorcengiz semercioğlubaşvuru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24