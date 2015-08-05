Biri Bizi Gözetliyor'a 30 bin kişi başvurdu

“Biri Bizi Gözetliyor” (BBG) olarak bilinen “Big Brother” yarışmasına 30 bin kişi başvurdu. 8 erkek 8 kadın yarışmacının katılacağı yarışmaya başvuruların daha da artması bekleniyor. Yarışmaya başvuranların çoğunluğu ise üniversite mezunu.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet’te yayımlanan “Beren Saat reklamı nasıl kapmış” başlığıyla yayımlanan (5 Ağustos 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Biri Bizi Gözetliyor (BBG) olarak bilinen “Big Brother” yarışmasına kaç kişi başvurdu biliyor musunuz?

30 bin kişi...

8 erkek 8 kadın yarışmacının aynı eve gireceği yarışma için 30 bin başvuru...

Son başvuru tarihi cuma. O güne kadar bu rakamın 35 bin kişiye ulaşması bekleniyor.

Yapımcı firma Endemol’den aldığım bilgilere göre başvuranların çoğu üniversite mezunuymuş, yaş ortalaması ise 25’miş.

Gördünüz mü ne çok işsiz üniversite mezunumuz var...

Bizim üniversiteliler bilimle, sanatla, sporla uğraşacağına yapımcı firma kapılarında kuyruk oluyor.

Koca bir kuşağı yarışma manyağı yaptık ya hepimizin payı var bunda...”