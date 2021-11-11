Birhan Keskin’den Cemal Süreya seçkisi: Seviş Yolcu

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Birhan Keskin’in Cemal Süreya şiirlerinden derlediği ‘Seviş Yolcu’, adlı kitap Can Yayınları’ndan yayımlandı.

Can Yayınları’nın paylaştığı Tanıtım bülteni şöyle:

Birhan Keskin’in derlediği sevda sözleri, ‘Seviş Yolcu‘da bir araya geliyor. Cemal Süreya’nın şiirlerine defterlere, mektuplara eklediği çizimlerin eşlik ettiği Seviş Yolcu ömürlük bir yol arkadaşı, yepyeni bir İkinci Yeni armağanı.



Aşık olduğumuzda da,

Bir şehri çok özlediğimizde de,

İşler sarpa sardığında da,

Enseyi kararttığımızda da,

Üzüldüğümüzde de,

Yeniden ayağa kalktığımızda da

Bu seçki bizimle birlikte yürüsün,

‘günyenisi’ gibi ışısın isterim.



CEMAL SÜREYA, 1931’de Erzincan’da dünyaya geldi. Haydarpaşa Lisesi’nden sonra Ankara Üniversitesi’nde Maliye ve İktisat Bölümü’nü 1954 yılında bitirdi. İlk şiiri “Şarkısı-Beyaz” Mülkiye dergisinde yayımlandı. 1954’te göreve başladığı Maliye Bakanlığı’nda müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik yaptı; 1965’te ayrıldığı göreve 1971’de döndü, 1982’de Maliye Tetkik Kurulu’nda başmüfettişlikten emekli oldu. Süreya, modern Türk şiirinin en belirleyici ve yenilikçi akımlarından İkinci Yeni’nin önde gelen isimlerindendir. 1961 yılında Papirüs dergisini kurdu, bu dergi 1981’e kadar aralıklı olarak yayımlandı. Yazarlık hayatı boyunca Oluşum, Pazar Postası, Yeditepe gibi birçok yayında şiirler, yazılar kaleme aldı. Üvercinka (1958) adlı şiir kitabıyla Yeditepe Şiir Ödülü’ne, Göçebe (1966) ile Türk Dil Kurumu Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. Toplu şiirleri Sevda Sözleri (1984) adıyla yayımlanan Süreya, 1990’da İstanbul’da hayatını kaybetti. Eşi Zuhal Tekkanat’a yazdığı On Üç Günün Mektupları (1990) ölümünden sonra yayımlanmıştır.



BİRHAN KESKİN, 1963’te Kırklareli’nde doğdu. 1986’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. 1984 yılında ilk şiirini yayımladı. 1995-1998 arasında arkadaşlarıyla birlikte Göçebe dergisini çıkardı. Çeşitli yayın kuruluşlarında editör olarak çalıştı. Ba ile 2006 Altın Portakal Şiir Ödülü’nü kazandı. 2010’da yayımlanan Soğuk Kazı ile 2011 Metin Altıok Şiir Ödülü’nü aldı.