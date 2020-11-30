Birgün yazarı Timur Soykan: Ahmet Hamdi Çamlı, 21. yüzyılın başlarında Türkiye'deki cehaletin cüreti konusunda sembolleşmiş bir isimdir

Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, "Yeliz" lakaplı AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nun 24. padişahı Birinci Mahmut dönemine ait 270 yıllık tarihi Vezir Çeşmesi'nin kitabesinin sonuna babasının adını yazdırdığını belirterek, "2002’de Türkiye’de iktidar olan AKP’nin lideri Tayyip Erdoğan’ın şoförlüğünü yaptıktan sonra milletvekili olan Ahmet Hamdi Çamlı, 21. yüzyılın başlarında Türkiye’deki cehaletin cüreti konusunda sembolleşmiş bir isimdir.

TBMM’de ‘Yeliz’ kod adıyla Periscope yayını yaparken cep telefonu kamerasını kendine çevirerek deşifre olmuş ve bu lakabı almıştır. Twitter’da ‘Gazete’ yerine ‘Kazte’ yazan, Trump’ı ‘Turop’ diye telaffuz eden Ahmet Hamdi Çamlı, ne söylediğini kimsenin anlamadığı konuşmalarıyla meşhurdur." diye yazdı.

AKP Türkiyesi'nde Neo-Osmanlıcılık hülyasıyla tarihi çarpıtmanın günlük bir rutine dönüştüğünü vurgulayan Timur Soykan, "Aynı dönemde ölen ‘Fesli Kadir’ lakaplı Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşı için ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ demiş ve neredeyse devlet töreniyle uğurlanmıştır. İstanbul’u İngilizlere teslim eden, Atatürk için idam kararı çıkartan ve Kurtuluş Savaşı zaferinden sonra işgalcilerin gemisiyle yurtdışına kaçan son Osmanlı padişahı Vahdettin, AK’lanmaya çalışılmıştır.

Payitaht Abdülhamit dizisi çok popülerken “İkinci Abdülhamit bir karış toprak vermedi” yalanıyla tarihçiler baş edememiş ve 1.5 milyon kilometrekare toprak kaybedildiğine geniş kesimler ikna edilememiştir. Bu çeşme aynı zamanda ‘ecdat’ ve ‘yerli milli’ laflarını dilinden düşürmeyen iktidarın tarihi eserlere yönelik büyük tahribatının bir anıtı olarak korunmuştur." ifadelerini kullandı.

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