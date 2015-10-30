Birgün yazarı Hande Demircioğlu köşesinde anıldı

İzmir'de hayatını kaybeden ve toprağa verilen Birgün Gazetesi yazarı Hande Demircioğlu, çalışma arkadaşları tarafından gazetedeki köşesinde anıldı.

Birgün Gazetesi'nde "BirGün’den Hande’ye..." başlığıyla yayımlanan (30 Ekim 2015) yazısı şöyle:

Geçen günlerde aramızdan ayrılan yazarımız Hande Demircioğlu’nu BirGün çalışanları olarak hep sevgiyle hatırlayacağız.

Yunus Alaçam: Gazetemizin kültür sanat yazarı Hande Demircioğlu’nun ansızın ölümü hepimizi derinden üzmüştür. Seni unutmayacağız.



Metin Kılıç: Gazetemizin en istikrarlı yazarlarındandı. Gazeteyi en çok ziyaret eden, heyecan dolu bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüm. Kabullenmek çok zor.



Eylem Deniz Durgun: Güle güle Hande. Gülüşün hep bizimle olacak. Bakışların hep bize daha anlamlı bakacak, başka bir şeyler anlatacak.



Elçin Yıldıral: Gazetemizi ziyaret ettiğinde tanışmıştık. Deli dolu, duyarlı, sıcak bir insandı. Üzgünüz, unutmayacağız.



Sevim Aktan: Hayalleri güzeldi, düşleri güzeldi. Aramızdan erken ayrıldın olmadı Hande, seni unutmayacağız.



Onur Erem: Çok erken oldu ayrılışın. Müthiş enerjini ve girişkenliğini arayacağız, seni unutmayacağız.



Neslihan Karataş: Bu kadar erken gidişleri ve güzel insanların ölümünü kabullenmek zor. Seni unutmayacağız Hande.



Can Uğur: Hande’ye sözümüz HAZİRAN ülkesi olacak.



Diren Deniz Sarı: Heyecanını ve enerjini hiç unutmayacağım güzel insan. Çok üzgünüm...



Çiğdem Akbayrak: Duruşun, enerjin... Ayrılıklar zordur, erkenlerse kabul etmek daha da zor. Seni unutmayacağız Hande.



Rabia Yılmaz: Gidişin çok erken oldu Hande... Seni hayata kattığın güzelliklerle hatırlayacağım... Çok üzgünüm...



İlker Yaşar: O güzel insan hâlâ yanımda...



Haluk Sağkal: Bir kutlama gecesi yan yana oturmuştuk, Zahit Atam’ın da iştirak ettiği sohbette ne güzel konuşmuştuk Hande...



Anıl Varlı: Bugün sayfaya yazını çekmeyi tercih ederdim, seni hep özleyeceğim.



Aysel Ayaksız: Sevdiğimiz güzel insana selam olsun, o hep bizim yanımızda...



Eren Tutel: Seni hep gülen yüzün ve enerjinle hatırlayacağız...

Sadreddin Apaydın: Yaşamak istediğimiz ancak yaşam koşullarının iyiye evrilemediği vatanımızdan göçtü gitti, umarım orada iyilikler içinde uyur.



Erdal Bektaş: Tanımadığımız, tanışmadığımız birçok dostu yitirdik bu yıl… Hande’yi de bu karanlık günlerde uğurladıklarımız ile birlikte hatırlayacak ve anacağız…



Ayça Kocavardar: İzmir’i özlediğimde bana memleketimin kokusunu getirirdin. Deli doluluğun, sıcakkanlılığın... Güle güle hemşerim...