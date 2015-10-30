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Birgün yazarı Hande Demircioğlu köşesinde anıldı

Hande Demircioğlu'nun evinde sodyum siyanür bulunmuştu

30 Ekim 2015 12:43

İzmir'de hayatını kaybeden ve toprağa verilen Birgün Gazetesi yazarı Hande Demircioğlu, çalışma arkadaşları tarafından gazetedeki köşesinde anıldı. 

Birgün Gazetesi'nde "BirGün’den Hande’ye..." başlığıyla yayımlanan (30 Ekim 2015) yazısı şöyle: 

Geçen günlerde aramızdan ayrılan yazarımız Hande Demircioğlu’nu BirGün çalışanları olarak hep sevgiyle hatırlayacağız.

Yunus Alaçam: Gazetemizin kültür sanat yazarı Hande Demircioğlu’nun ansızın ölümü hepimizi derinden üzmüştür. Seni unutmayacağız.


Metin Kılıç: Gazetemizin en istikrarlı yazarlarındandı. Gazeteyi en çok ziyaret eden, heyecan dolu bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüm. Kabullenmek çok zor.


Eylem Deniz Durgun: Güle güle Hande. Gülüşün hep bizimle olacak. Bakışların hep bize daha anlamlı bakacak, başka bir şeyler anlatacak.


Elçin Yıldıral: Gazetemizi ziyaret ettiğinde tanışmıştık. Deli dolu, duyarlı, sıcak bir insandı. Üzgünüz, unutmayacağız.


Sevim Aktan: Hayalleri güzeldi, düşleri güzeldi. Aramızdan erken ayrıldın olmadı Hande, seni unutmayacağız.


Onur Erem: Çok erken oldu ayrılışın. Müthiş enerjini ve girişkenliğini arayacağız, seni unutmayacağız.


Neslihan Karataş: Bu kadar erken gidişleri ve güzel insanların ölümünü kabullenmek zor. Seni unutmayacağız Hande.


Can Uğur: Hande’ye sözümüz HAZİRAN ülkesi olacak.


Diren Deniz Sarı: Heyecanını ve enerjini hiç unutmayacağım güzel insan. Çok üzgünüm...


Çiğdem Akbayrak: Duruşun, enerjin... Ayrılıklar zordur, erkenlerse kabul etmek daha da zor. Seni unutmayacağız Hande.


Rabia Yılmaz: Gidişin çok erken oldu Hande... Seni hayata kattığın güzelliklerle hatırlayacağım... Çok üzgünüm...


İlker Yaşar: O güzel insan hâlâ yanımda...


Haluk Sağkal: Bir kutlama gecesi yan yana oturmuştuk, Zahit Atam’ın da iştirak ettiği sohbette ne güzel konuşmuştuk Hande...


Anıl Varlı: Bugün sayfaya yazını çekmeyi tercih ederdim, seni hep özleyeceğim.


Aysel Ayaksız: Sevdiğimiz güzel insana selam olsun, o hep bizim yanımızda...


Eren Tutel: Seni hep gülen yüzün ve enerjinle hatırlayacağız...
Sadreddin Apaydın: Yaşamak istediğimiz ancak yaşam koşullarının iyiye evrilemediği vatanımızdan göçtü gitti, umarım orada iyilikler içinde uyur.


Erdal Bektaş: Tanımadığımız, tanışmadığımız birçok dostu yitirdik bu yıl… Hande’yi de bu karanlık günlerde uğurladıklarımız ile birlikte hatırlayacak ve anacağız…


Ayça Kocavardar: İzmir’i özlediğimde bana memleketimin kokusunu getirirdin. Deli doluluğun, sıcakkanlılığın... Güle güle hemşerim...

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