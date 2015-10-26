İşte Birgün yazarı Hande Demircioğlu'nun ölümü ile ilgili ilk incelemenin detayları

BirGün gazetesi yazarı Hande Demircioğlu, İzmir'deki yazlığında ölü bulundu. Demircioğlu'nun ön otopsisinde dışarıdan bir müdahale bulunmadığı belirtildi.

DHA’dan Tufan Hamarat’ın haberine göre; BirGün gazetesinin kültür sanat sayfasında yazıları yer alan 37 yaşındaki Hande Demircioğlu, İzmir'in Urla İlçesi'nde ailesine ait yazlıkta kardeşi tarafından ölü bulundu. Ankara'daki bombalı saldırı ve son dönemde yaşananlar nedeniyle moralinin oldukça bozuk olduğu öğrenilen Demircioğlu'nun cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bu arada evde yapılan incelemede, bir enerji içeceği kutusu ve içinde de kimyasal madde bulunduğu öğrenildi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni yarım bıraktıktan sonra İstanbul Müjdat Gezen Sanat Merkezi yazarlık bölümünü bitiren ve Birgün Gazetesi'nin kültür sanat sayfasında yazıları yayımlanan Hande Demircioğlu, bir süre önce, Urla İlçesi Balıklıova Mahallesi'ndeki, ailesine ait yazlığa geldi. Burada vakit geçiren Demircioğlu'ndan haber alamayan kardeşi Doğukan Demircioğlu, dün (pazar) öğle saatlerinde yazlığa gittiğinde, evin balkonunda cansız bedenini buldu. Büyük üzüntü yaşayan Doğukan Demircioğlu, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerindeki incelemenin ardından Demircioğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde ise mutfakta, bir enerji içeceği kutusu ve içinde de sonradan karıştırılmış kimyasal madde (CLNA) bulunduğu öğrenildi.

İlk bulgu, "dışarıdan bir müdahale yok"

Otopsideki ilk bulgulara göre, Hande Demircioğlu'nun vücudunda herhangi bir kesik ya da yara izine rastlanmadığı tespit edildi. Demircioğlu'nun evde bulunan kimyasal madde karıştırılmış enerji içeceğinden içip içmediğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için vücudundan parça alındığı ve detaylı otopsi sonrası ölüm nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.

Son günlerde morali bozuktu

Otopsisi tamamlanan Hande Demircioğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ankara'daki bombalı saldırı ve son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle moralinin oldukça bozuk olduğu bildirilen Demircioğlu'nun yarın (salı) öğlende, İzmir'in Konak İlçesi'ndeki Hakim Efendi Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Tire İlçesi'nde, babasının yanına defnedileceği öğrenildi.