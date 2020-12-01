Birgün yazarı Fikri Sağlar: Yerli ve milli şarlatanlığı adı altında kaynaklar, halkın bilmediği yerlere aktarılıyor

Birgün gazetesi yazarı Fikri Sağlar, Katar Emiri'nin Türkiye ziyaretinde yapılan anlaşmaları değerlendirdiği yazısında, "İktidar, Katarlılara parça parça ülke değerlerini satıyor… Tank Palet Fabrikası’nın gizli satış öyküsü, AKP iktidarının tarihe düşen kara bir lekesi olarak kalacak… Galiba 500 milyon dolarlık uçak, AKP’lilerin Katar’a duydukları sevginin baş nedeni… Yerli ve milli şarlatanlığı adı altında kaynaklar, halkın bilmediği yerlere aktarılıyor… Engelleyen de hesap soran da yok! Halkın çıkarlarını koruması gereken muhalefet, sessiz, adeta mücadeleden kaçar durumda..." ifadelerini kullandı.

AKP'nin kurucularından eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 28 Kasım 1995'te The Guardian gazetesine verdiği "Cumhuriyet döneminin artık sonu geldi" açıklamasını hatırlatan Fikri Sağlar, "Aslında bu zihniyet kendilerini hiç saklamadı! 25 yıl önceki düşüncelerini hayata geçiriyorlar! Çünkü kendilerini bu ülkeye ait hissetmiyorlar. Bu nedenle Ormanı da dereyi de limanı da koyu da fabrikayı da rahatlıkla birilerine satabiliyorlar…" ifadelerini kullandı.

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