Birgün yazarı Fikri Sağlar: Gerçek sanatçılardan korkulduğu için kendilerine hizmet edecek yeni yapılar çıkarılmaya çalışılıyor

Birgün yazarı Fikri Sağlar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni binasının açılışına katılanların pek çoğunun "saray erkanı" olduğunu belirterek, "Açılış konuşmaları baştan aşağıya gaflarla doluydu. Yine laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularına yalan yanlış, mesnetsiz hakaretler savuruldu! Ulusaldan evrensele sanat ve kültürün gelişmesi için büyük çaba gösteren, sanat kurumlarının var olmasına neden olan, Atatürk ve arkadaşlarına yine iftiralar atıldı… Halkımız bu sözlere alışmadı. Kabul etmedi. Aksine daha da hırslandı. Ne yazık ki CSO’da, uygulanan seviyesiz yönetimden etkilen sanat kurumudur... Eksik kadroları doldurulmasında sanatsal liyakat yerine eş dost, tercihi yapılıyor. Bu kurumların çalışanları imam, hoca, parti adayı, yandaş gibi kişiler arasından seçiliyor. Yani AKP, “fikri iktidarı” bu kadrolarla oluşturmak istiyor! Gerçek sanatçılardan korkulduğu için kendilerine hizmet edecek sanatçı kisvesinde yeni yapılar çıkarılmaya çalışılıyor." diye yazdı.

CSO binasının emir üzerine açıldığına iddia eden Fikri Sağlar, "Ve derhal bitirilmek üzere kapandı! Üstelik ilan edilen bilet fiyatları ise tam bir facia. Oysa sanat kurumlarının birinci görevi para kazanmak değildir. Kamu görevi yaparlar. Kurumlar sanatın halka ulaşmasını sağlamakla görevlidir. Acı olan, Türkiye Cumhuriyeti kurumsallığını kaybetmiştir. CSO’nun 50 yılı aşkın süredir kullandığı amblem değiştirilmiş, Fransız “Conservatoire Superieur D’Osteopathie” kurumunun amblemini aynen alınmıştır. Bu duruma Fransız Büyükelçiliği şiddetle itiraz etmektedir! Bu skandal hangi sivri zekanın ürünüdür ve ne gerekçeyle yapılmıştır? Fikri iktidar için mi?" ifadelerini kullandı.

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