Birgün yazarı Fikri Sağlar: Dipten gelen güçlü dalgayı önlemek için eski yöntemleri kullanan bir anlayışın geri gelmesinden endişe duymalıyız!

Birgün yazarı Fikri Sağlar, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un 28 Kasım 2020 tarihli yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast düzenleneceğini ve yerine Ekrem İmamoğlu'nun getirileceğine yönelik iddialarına dikkat çekerek, "Evet medya, her gün bize müthiş yoğunlukta bilgi aktarıyor. Doğru ya da yanlış! Anlayan, irdeleyen, geçmişle ilgili bilgisi olan, kurulan komploları analiz edebilen herkes, açık istihbarattan gelecek bu bilgileri kullanarak olabilecekleri tahmin edebilir…

Fuat Uğur’un yazısının sonrasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılması muhtemel suikast haberleri medyada yayınlandı. Ne tesadüf(!) Medya ve TV’lerdeki programlarda AKP yandaşlarının kullandıkları saldırgan üslup gelecekteki gündemin daha vahim olacağına işaret ediyor!" diye yazdı.

Topluma salınan korkunun insanları depresif hale soktuğunu belirten Fikri Sağlar, "Pandemi, açlık, işsizlik, yolsuzluk ve Katar’a satılan milli mülklerden dolayı iyice tepkilenen halka karşı kullanılan otoriter dilin arkasındaki olası gelişmeler, toplumda büyük tedirginlik yaratıyor…

Dipten gelen güçlü dalgayı önlemek için eski yöntemleri kullanan bir anlayışın geri gelmesinden endişe duymalıyız! Akın Birdal, Hrant Dink ve Tahir Elçi gerçeklerini yeniden hatırlamak istemiyoruz!" ifadelerini kullandı.

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