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BirGün gazetesine 'gözü bantlı Erdoğan' cezası

BirGün gazetesi, Başbakan Erdoğan'a 10 bin lira manevi tazminat ödeyecek

10 Aralık 2013 15:20

BirGün gazetesi, 26 Kasım 2012'deki nüshasında gözlerine siyah bant çekili fotoğrafını tam sayfa yayımladığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 10 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Başbakan Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya katıldı. Gazetenin avukatının hazır bulunmadığı duruşmada Özkaya, davanın kabul edilerek, tazminata hükmedilmesini istedi.

Hakim Bülent Katar, davayı kısmen kabul ederek, gazetenin 10 bin lira manevi tazminatı, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödemesine karar verdiğini açıkladı.

Dava dilekçesinde, BirGün'ün 26 Kasım 2012 tarihli nüshasının birinci sayfasında tamamen Başbakan Erdoğan'ın gözleri siyah bant ile kapatılan fotoğrafının kullanıldığı ve bant üzerine de "Güven, Mavioğlu, Mert, Şık, Temelkuran, Türker" yazıldığı hatırlatıldı.

Gazetenin alt köşesinde de "Yakında gazetemizde" spotu bulunduğu belirtilen dilekçede, "Davalı gazetenin 'yakında gazetemizde' dediği yazarların bir kısmı, olaydan yayın üzerine haberdar olmuş ve 'tanıtım resminin kendilerinden habersiz olarak yayınlandığını, gözlere kara bant çekmenin de doğru olmadığını' bildirerek eleştirmiş, bir kısmı da zaten bu gazetede yazmayacağını beyan etmiştir" ifadesine yer verildi.

"Başbakan Erdoğan'ın gözlerinin siyah bantla kapatılarak, yüz kızartıcı suçlular gibi sunulmasının ve aynı zamanda yayının tam sayfa halinde yapılmasının, basın özgürlüğü dışında olduğu" vurgulanan dilekçede, bu yayınla Erdoğan'ın kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edildiği belirtilerek, 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

 

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