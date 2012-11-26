BirGün gazetesinden Başbakan'ı kızdıracak kapak

BirGün gazetesi Başbakan Tayyip Erdoğan'ı kızdıracak bir kapakla çıktı.

Banu Güven, Ertuğrul Mavioğlu, Nuray Mert, Ahmet Şık, Ece Temelkuran ve Yıldırım Türker'in yakında BirGün gazetesinde yazacağı duyurusu yapılan kapakta, Başbakan Erdoğan'ın gözlerinin üzerine siyah bant çekilerek, bantın üzerine yazarların soyadları yazıldı.

İşte BirGün o kapağı...



Twitter'da BirGün'ün kapağı konuşuluyor



Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da BirGün gazetesinin kapağı hakkında birçok tweet atıldı. Atılan tweetlerden bazıları şöyle:

@banuguven: Birgün'ün ilanindan yeni haberdar oldum.Bizim işimiz gözleri açmak. Gazeteci olarak derdimiz, sadece başbakana muhalefet değildir. Olmadı... Birgün'de adımın geçtiği ilandan bugün haberdar olmam da kabul edilemez.

@ETemelkuran: Birgün'ü şimdi gördüm,hiç hoş bulmadım.Yazmak kimsenin gözüne bant çekmek değildir.Benim yazılarım da Başbakan'la sınırlı olmadı, olamaz.

@mansurclk: Günaydın herkese. Birgün gazetesi haşmetli padişahımız @RT_Erdogan ı kızdıracak yine

@koraycaliskan: BirGün'den harika reklam. @SONSAYI nin elinden cikmisa benziyor. Sormadim ama eminim... BirGün daha iyi gazete olacak.

@emavioglu: @21Musa21 Aralık ayının ortasında yazmaya başlayacak arkadaşlar. Ben fiilen çalışıyorum zaten, yeni BirGün için hazırlıklarımız sürüyor

@sisternon: Birgün'ün kapak sayfası sahiden de sorunlu. Neden bu isimler başbakanın gözlerini kapatıyor olsun? Ayrıca ufkumuz neden hep onunla sınırlı?

@nerminyavlal: Birgün'ün kapağı ne öyle ya? Acaba yazarların kendileri bu kapağa ne diyor?

@AbanozOnurcan: Birgün gazetesi yenilen kadrosuyla çok daha güç hale geldi