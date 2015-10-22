Birgün: Ankara katliamı şüphelisinin "IŞİD Antep Emiri" olduğunu 6 ay önce yazmıştık

Ankara katliamının emrini verdiği iddia edilen ‘Ebu Ali’ kod adlı IŞİD’cinin örgütün ‘Antep Emiri’ olduğu ortaya çıktı. Birgün gazetesi, ‘Ebu Ali’nin devletle ilişkisi olduğu iddiasını 6 ay önce gündeme getirdiğini yazdı. Birgün muhabiri Doğu Eroğlu’nun 4-5 Mayıs tarihlerinde yayımlanan haberlerinde ‘Ebu Ali’ kod adlı kişinin, örgütün sınır operasyonlarını yönettiği, askerlerle oldukça yakın ilişkileri olduğu iddia edilmişti.

Birgün gazetesinin bugünkü (22 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

BirGün’ün mayıs ayında gündeme getirdiği ‘Ebu Ali’ kod adlı IŞİD militanının Ankara Katliamı’nda hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılan 9 şüpheliden Y. D. olduğu ortaya çıktı. Katliamı gerçekleştiren IŞİD militanlarına Ankara’ya gelişlerinde eskortluk eden Yakup Şahin, ifadesinde saldırı talimatını veren iki isimden birinin de Y.D. olduğunu açıklamıştı.

Emri veren ‘Antep Emiri’

Ankara Katliamı’na ilişkin yokluğunda tutuklama kararı verilen şüphelilerin isimleri H.İ.D., Y.D., H.H.U., B.O, M.A., M.K.C., D.B. ve H.A.D. Şüphelilerden Y.D’nin, IŞİD’in ‘Antep Emiri’ olduğu ve ‘Ebu Ali’ kod ismi kullandığı belirlendi. Ayrıca Y.D.’nin saldırı talimatı veren IŞİD yöneticisi olduğu iddiası da basına yansımıştı. Katliamı gerçekleştiren canlı bombaları Ankara’ya getiren araca eskortluk yapan fırıncı Yakup Şahin, saldırı talimatını H.İ.D. ve Y.D.’nin verdiği söyledi. Şahin olaydan sonra Y.D.’nin evine gelerek kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söyledi.

Deposu basıldı

Y.D.’nin Antep’te bir deponun sahibi olduğu öğrenilirken buraya yapılan baskında 6 adet AK-47 Kalaşnikof marka silah, 1 adet susturucu aparatı olan tabanca, 22 adet F1 tipi el bombası, bin 683 adet değişik çap ve markalarda mermi ve 8 adet fünye ele geçirilmişti. Örgütün ikinci adamı olduğu ileri sürülen H.İ.D.’nin ise Antep’teki 4 deponun sahibi olduğu bilgisine ulaşıldı.

İlk kez BirGün yazdı

Katliamın emrini verdiği ileri sürülen ‘Ebu Ali’ kod aldı IŞİD militanını ilk kez BirGün gündeme getirmişti. Muhabirimiz Doğu Eroğlu’nun 4-5 Mayıs tarihlerinde yayımlanan haberlerinde ‘Ebu Ali’ kod adlı IŞİD’cinin, örgütün sınır operasyonlarını yönettiği, askerlerle oldukça yakın ilişkileri olduğu ortaya çıkarılmıştı.

‘Sınırı açıp kapıyor’

Kilis’in sınır ilçesi Elbeyli’de ilçe sakinlerinin IŞİD’in bölgedeki hâkimiyetine dair tanıklıklarını içeren haberlerde ‘Ebu Ali’ kod adlı Y.D. şu şekilde geçiyordu: “Elbeylililere göre, IŞİD’in sınır operasyonlarını Ebu Ali isimli bir komutan yönetiyor. Ebu Ali kaçakçılarla düzenli olarak bir araya gelip her ay IŞİD’e hangi kişilerin çalışacağını belirleyip o kişilere aylık bağlıyor. 2 bin liraya kadar çıkabilen ücretler karşılığında, belirlenen kişiler o ay yalnızca IŞİD’in taşımacılık işlerini üstleniyor: Mesela kendine bağladığı taşımacıların hepsini arıyor, ‘Bu akşam toplantı var’ diyor. Sınırı geçip konuşuyorlar. Kafası atıyor, ‘1 hafta sınırı kapadım’ diyor kapatıyor, ‘Açtım’ diyor açıyor.”

‘Panzere biniyor’

Sınırda bir mafya reisi gibi hâkimiyet kuran, sınır karakollarındaki Türkiye askerleriyle de ilişkisi bulunan Ebu Ali’yi gören bir Elbeylili, şaşkınlığını şu sözlerle aktarıyor: “Koyun almak için karşıya geçtiğim bir sefer, ‘Komutan Ebu Ali geliyor’ diye çobanlar korkudan titreyince ben de dikkat kesildim. Çobanlara telefonla ‘Üst düzey IŞİD komutanlarının hanımları sınırı geçecek, sakın ola sınıra gitmeyin’ diye haber gelince bir ağaç altında beklemeye koyulduk. Sonra bu meşhur Ebu Ali’yi de gördük. Babayiğit bir şey bekliyordum ama 1.60 boylarında, küçük bir adam olduğunu gördüm. Ama kudreti boyunu aşıyor; bir telefon ediyor, Türkiye askeri sınırı kapatıyor, bir başka telefonuyla sınır açılıyor. Sınır karakolunun içinde geziyor, askerin panzerine biniyor…”