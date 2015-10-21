Rusya: IŞİD ile El Nusra, Suriye ordusuna karşı birleşmeyi görüşüyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, IŞİD ve El Nusra'nın Suriye ordusuna karşı birleşmek üzere görüştüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, IŞİD ve El Nusra Cephesi'nin Suriye ordusuna karşı birleşmek üzere görüşmeler yaptığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'deki IŞİD komutanlarının Nusra'yla görüştüğü belirtilirken, Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, bilginin telsiz istihbaratıyla elde edildiğini söyledi.

Russia Today'in haberine göre, Konaşenkov, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hmeymim hava üssünden son 24 saatte 83 hedefin vurulduğunu ve uçakların 46 sorti gerçekleştirdiğini söyledi. Hava saldırılarında IŞİD ve Nusra Cephesi'nin Halep, Şam, Deyr ez-Zor, Hama, İdlib ve Lazkiye'de vurulduğu ifade edildi.