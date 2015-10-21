ABD ve Rusya, Suriye konusunda anlaşmaya vardı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinden bağımsız olarak hava saldırıları düzenleyen Rusya ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Suriye'ye yönelik hava harekatları düzenleyen Rusya ile anlaşıldığını duyuran Pentagon, yapılan anlaşmanın ayrıntılarının, Rusya'nın isteği üzerine açıklanmayacağını belirtti. Anlaşma kapsamında, Suriye hava sahasında iki ülkenin savaş uçakları arasında çatışma ya da çakışma yaşanması riskinin ez aza indirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

ABD, geçen hafta iki ülkenin uçaklarının “aynı muharebe sahasına girdiğini” ve birbirlerine birkaç kilometre kadar yaklaştıklarını açıklamıştı.

Pentagon sözcüsü Peter Cook içeriğini açıklamadığı anlaşmanın, iki taraf arasında iletişim kurulmasına zemin hazırlayacağını söyledi. Cook bununla birlikte iki ülkenin, hedefleriyle ilgili olarak istihbarat paylaşmayacaklarını kaydetti.

Rusya: Önemli bir anlaşma, ancak Rusya'nın bölgedeki konumunu değiştirmiyor

Rus haber ajansı RT’de yer alan habere göre, tam adı “Rusya ve ABD savunma bakanlıkları arasında, Suriye’deki operasyonlar sırasındaki kazaları önlemek ve uçuş pratikleri sağlamak konusundaki ortak anlayışa dair memorandum”olan anlaşma, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından da "pozitif bir adım” olarak tanımlandı.

Belgenin “önemli bir pratik değere sahip olduğunu” söyleyen Rusya Savunma Bakanı, “Anlaşma, insanlı ya da insansız hava araçlarının Suriye hava sahasındaki hareketlerini düzenliyor. Memorandum, Rus ve ABD hava kuvvetleri arasında gelişebilecek kazaları önlemek için bir dizi kural ve kısıtlama getiriyor” diye konuştu.

Anlaşmanın “askeri ve teknik” olduğunu vurgalayan Rusya Savunma Bakanı, bunu imzalamanın Rusya’nın konuya yönelik duruşunu değiştirmediğini belirterek, “Suriye’deki askeri operasyon yasal otoriteler tarafından talep edildi, yetkili kişilerin izni olmadan bir ülkede güç kullanmak ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nda bu yönde bir karar almak, uluslararası kanunlara aykırıdır” dedi.