Birgün: Anayasa taslağında başkanın yemin metninde 'laiklik' ve 'tarafsızlık' yok

AKP’nin yeni anayasa taslağında başkan ‘namusu’ değil ‘mukaddesatı’ üzerine yemin edeceği ve görevini ‘tarafsızlık’ içinde yapacağına ve ‘laiklik’ ilkesine bağlı kalacağına da söz vermeyeceği iddia edildi. Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, AKP, anayasa taslağı ile cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin ettiği mevcut yemini değiştirmeyi planlıyor.

BirGün gazetesinde yer alan kulis haberi şöyle:

AKP’nin anayasa değişiklik taslağında yer alan yeni yemin metninde, görevleri boyunca başkan, başkan ile birlikte seçilecek yardımcısı, başkanın Meclis dışından atayacağı bakanları ve milletvekillerinin bağlı kalmaya söz vereceği değerler değiştiriliyor. Yemin metninin “namusum ve şerefim üzerine ant içerim” ifadesi yerine “mukaddesatım ve şerefim üzerine yemin ederim” olarak bitirilmesi isteniyor.

Yürürlükteki uygulamaya göre, cumhurbaşkanları Anayasa’da yer alan şu metni TBMM kürsüsünden okuyarak göreve başlıyor:

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasa’ya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

“Türk milleti” yok

Özellikle HDP ve öncülü siyasi partilerden seçilen milletvekillerinin yemini sırasında krize yol açan son olarak da Leyla Zana’nın farklı söylediği için parlamenterlik haklarından yararlandırılmamasına neden olan “Büyük Türk milleti” ibaresi de yeni metinde yer almıyor.

Ancak bununla birlikte yeni metinle başkan, yardımcısı, bakanlar ve milletvekillerinin Anayasa’ya, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalma, Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak ve yüceltmek üzere çalışma, tarafsız kalma sözü vermesinden de vazgeçiliyor.

‘Mukaddesatı’ üzerine yemin edecek!

Türk Dil Kurumu’nun “Kutsal sayılan inanç ve davranışlar” olarak tanımladığı ‘mukaddesat’ kelimesinin eklendiği yeni taslak yemin metni şöyle:

“İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma; devletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma mukaddesatım ve şerefim üzerine yemin ederim.”