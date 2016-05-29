Bireysel Emeklilik Sistemi'nde otomatik katılım dönemi geliyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) otomatik katılım uygulamasına dönük mevzuat çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, "45 yaş altı çalışanların otomatik olarak sisteme dahil edileceği uygulamada, katkı payının asgari 100 lira olması öngörülüyor" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin yurt içi tasarruflarının artırılması amacıyla BES'in kapsayıcılığına önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda iş yeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan BES'te otomatik katılım için çalışma başlattıklarını hatırlatan Şimşek, mevzuat düzenlemelerinin son aşamaya geldiğini, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK) yapılacak değerlendirmenin ardından taslağı en kısa sürede Meclis'e sunacaklarını ifade etti.

Mehmet Şimşek, "Tasarlanan yapı uluslararası uygulamalara benzer biçimde, kişilerin kendilerince herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmadan, otomatik olarak bireysel emeklilik sistemi ile tanıştırılması ve bu yolla ikinci bir emeklilik geliri elde etmeleri imkanı sunulması ve sonrasında kişilere istedikleri zaman paralarını çekerek sistemden ayrılabilme imkanı verilmesi esasına dayanıyor" ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede, mevcut çalışanlar, yeni işe girenler ve iş değiştirenlerden 45 yaşın altında olanların otomatik olarak sisteme dahil edileceğini bildiren

Şimşek, katkı payının asgari 100 lira olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

“İsteyen 6 ay sonra parasını alıp sistemden çıkabilecek"

Sisteme ödenen katkı payları ve bunların getirilerinin, aynı BES'te olduğu gibi kişilerin kendi adlarına açılan bireysel hesaplarda tutulacağını vurgulayan Şimşek, kişilerin 6 aylık zorunlu kalış sürecinin ardından isterlerse sistemden paralarını çekerek ayrılabileceğine dikkati çekti.

Şimşek, otomatik katılım sisteminde BES’tekine benzer bir devlet katkısı desteğinin öngörüldüğünü ifade etti.

13 milyon kişinin sisteme katılması bekleniyor”

Otomatik katılım uygulamalarının, çalışanların katılımı üzerindeki etkilerini görebilmek amacıyla 2014 yılında pilot uygulama başlattıklarını anımsatan Şimşek, pilot uygulamaya 604 çalışanın katıldığını belirtti.

Bu çalışanlara bireysel emeklilik mevzuatına uygun olarak 60 gün içinde sistemden ayrılma imkanı verildiğini anlatan Şimşek, süre sonunda 604 çalışandan yalnızca 4'ünün bu hakkı kullandığını, çalışanların yüzde 99’unun sistemde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Halihazırda, toplam ücretli çalışan sayısının yaklaşık 18 milyon olduğuna işaret eden Şimşek, sistem kapsamına 45 yaş altındaki kişilerin dahil edilmesi varsayıldığında yaklaşık 13 milyon kişilik bir toplam katılımcı havuzunun mevcut olduğunu ifade etti.

Şimşek, "13 milyonluk havuzdan kaç kişinin ne kadar süreyle sistemde kalmaya devam edeceği, sistemin kurgusuna bağlı bir husustur. Bu çerçevede, değişik senaryoların ortalaması dikkate alındığında, sistemin başlangıcından sonraki 10 yıllık süre zarfında toplamda 100 milyar liranın üzerinde bir ek tasarrufun ülke ekonomimize kazandırılacağı düşünülmektedir." görüşüne yer verdi.

Türkiye'de 2050 yılı itibarıyla 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 20’yi aşacağı tahmin edildiğini belirten Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kişilerin sosyal güvenlik sisteminden alacakları maaşlarda emeklilik döneminde bir düşüş oluyor. Bu çerçevede, özellikle 20-25 yıl sonra emekli olacaklar için emeklilik birikimine şimdiden başlanmaması durumunda, emeklilikte gelirlerde düşme riski bulunmaktadır. Bu itibarla, kişilerin mümkün olduğunca uzun süreyle ve emekliliklerine yönelik olarak birikim yapmaları önem arz ediyor. Otomatik katılım sistemi bu noktada önemli bir görev üstlenecektir."