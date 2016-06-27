'Birdman'in müziklerinin mimarı İstanbul'a geliyor

2015 En İyi Film Oscarı'nın sahibi 'Birdman'in müziklerine imza atan, bugüne kadar 5 albümle izleyicilerinin karşısına çıkan Meksika asıllı caz davulcusu Antonio Sanchez, Türk izleyicilerle ilk kez buluşmak için İstanbul'a geliyor.

Antonio Sanchez, 19 Temmuz'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) vereceği konser öncesi CNN TÜRK'ün sorularını yanıtlayan Sanchez, "Caz dinlemek açık fikirli olmayı gerektirir. Bence bu özellik Türk dinleyicisinde var" diyor.

İKSV Caz Festivali'nde İstanbul'da sahneye çıkacaksınız ve Türk izleyicileriyle şarkılarınızı paylaşacaksınız. Türk seyircisiyle ilk buluşmanızda nasıl bir tepki bekliyorsunuz?

İstanbul'da 5. albümüm Meridian Suite'den şarkılarını paylaşacağım. Biz bu şarkıları yaklaşık 1 yıldır çalıyoruz ve dünyanın her yerinde çok iyi tepkiler aldık. Türk izleyicisinin karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Özellikle de İstanbul Caz Festivali gibi bir organizasyonda.

İstanbul Avrupa ve Anadolu arasında köprü görevi gören etnik bir kent. Böyle bir yerde caz performansı sergileyecek olmak nasıl bir duygu?

Muhteşem bir duygu. Bence böyle bir şehir caz performansı için çok uygun çünkü caz dinlemek açık fikirli olmayı ve sanatın değerini bilmeyi gerektirir. Bu özellikler de caz dinleyicisinde var. Bizim müziğimiz de farklı kültürel ve sosyal geçmişlerin bir kombinasyonu ve ben müziğimi "sınırları ve kuralları olmayan müzik" olarak tanımlıyorum. Sanat değeri barındırdıktan sonra tüm tepkilere kapımız açık zaten.

İmza attığınız film müzikleriyle de tanınıyorsunuz. Özellikle de "Birdman" büyük beğeni topladı. Yeni soundtrack bekleyen dinleyicileriniz için müjdeli bir haberiniz var mı?

Evet var. "Politica: Manual de Instrucciones" isimli İspanyol yapımı belgeselin müziklerini yeni bitirdim. John Jencks'in filmi "Hippopotamus"un da müziklerini yaptım. İkisi de benim için büyük keyifti.