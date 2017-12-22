Birce Akalay'dan Ali Ağaoğlu'na tepki: Gözün doysun!

Oyuncu Birce Akalay, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Fatih Ormanı'nda iş adamı ve Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun sahibi Ali Ağaoğlu'na ait Ağaoğlu Maslak 1453'ün yanı başındaki alanda ağaçların sökülmesine sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan tepki gösterdi. Akalay, konu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama beklediğini de belirtti.

Akalay, “Gözün doysun Ağaoğlu!! Hoş bir gün toprak dolacak nasılsa.O gün doyarsın dünyalara,tabiat ana doyurur seni sen hiç sıkılma! @ibbBeyazmasa Sizin de bir açıklama borcunuz var bize! @kuzeyormanlari sizler olmasanız ağacımıza kim bakacak?” ifadesini kullandı.