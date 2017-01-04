T24 LogoT24 Logo
Magazin

Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanıyor

Çift, üç yıl önce ağustos ayında nikah masasına oturmuştu

04 Ocak 2017 16:38

Oyuncu Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu, boşanma işlemlerini başlatmaları için avukatlarına vekâlet verdi. Geçen yıl nisan ve ağustos aylarında da boşanacakları yönünde haberler çıkan çift, bu kez kararını netleştirdi.

Çift, birlikte rol aldıkları 'Deliormanlı' filminin çekimleri sırasında da boşanma kararı almış, ancak projeye gölge düşürmemek amacıyla resmi işlemleri başlatma konusunda acele etmemişti. O dönem evlerini ayıran çiftin arasındaki buzlar zamanla eridi. Ancak yaşanan tatsızlık yaz aylarında bir kez daha su yüzüne çıktı.

 “Aldatma diye bir konu yok , olay iş yoğunluğu nedeniyle ilişkilerinin kopması"

Levendoğlu yaz sezonunun tamamını Datça’da geçirirken Akalay’ın dizi nedeniyle İstanbul’dan ayrılamaması, aradaki bağları kopma noktasına getirdi. Çifte yakın kaynaklar, ayrılığa iş yoğunluğu ve ortak zamanın azalması nedeniyle ilişkide baş gösteren kopukluğun yol açtığını söylüyor.

Akalay cephesi, “Özel hayatı hakkında 2 yıldır konuşmuyor, bundan sonra da konuşmayacak” diyor. Diğer yandan boşanma kararına bir ihanetin yol açtığı da iddialar arasında. Levendoğlu’nun yakın dostları ise bu iddiayı net bir şekilde reddediyor: “Aldatma diye bir konu yok. Olay, iş yoğunluğu nedeniyle ilişkilerinin kopması.”
 

ETİKETLER

Birce AkalaySarp LevendoğluboşanıyorDeliorman filmiDatçavekaletünlü çift

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24