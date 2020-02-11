Birce Akalay ve İlker Ayrık'la Keşanlı Ali Destanı 20 Şubat'ta perdelerini açıyor

Türkiye’de epik tiyatronun öncüsü kabul edilen Haldun Taner’in, epik bir halk tiyatrosu üslubunda kaleme aldığı; Yalçın Tura’nın müziklerini yazdığı “Keşanlı Ali Destanı”, Yücel Erten rejisiyle, orijinal oyun metni ve müzikleriyle perdelerini yeniden açıyor. Birce Akalay, İlker Ayrık, Meral Çetinkaya, Köksal Engür, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın ve Hilmi Özçelik’le birlikte 50 kişilik oyuncu kadrosunun yer aldığı “Keşanlı Ali Destanı” oyununun prömiyeri, 20 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30’da TİM Show Center’da gerçekleşecek.

“Keşanlı Ali Destanı”, Haldun Taner tarafından dünya tiyatrosuna armağan edilişinin 56. yılında; Türk Tiyatrosu’nun efsane yönetmeni Yücel Erten rejisiyle ve Pervasız Tiyatro prodüksiyonuyla yeniden tiyatroseverlerle buluşuyor.

İlker Ayrık’ın Keşanlı Ali’yi, Birce Akalay’ın Zilha karakterini canlandırdığı oyunda oyuncular Meral Çetinkaya Şerif Abla; Köksal Engür Derviş Dayı/Sarhoş Rasih; Nilgün Kasapbaşoğlu Madam Olga, Aykut Taşkın ise İzmarit Nuri karakterlerine hayat veriyor. Ayhan Anıl, Cem Cücenoğlu, Hilmi Özçelik ve Burak Şafak’ın da rol aldığı oyunun dekorunda Barış Dinçel, kostüm tasarımında Gamze Kuş, ışık tasarımında ise Yakup Çartık’ın imzaları yer alıyor. Müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken’in üstlendiği oyunun koreografisi Hamit Erentürk’e ait. Oyunda, 50 kişilik oyuncu kadrosuna 10 kişiden oluşan bir orkestra eşlik ediyor.

“Keşanlı Ali Destanı”nın prömiyeri 20 Şubat 2020 Perşembe akşamı saat 20.30’da TİM Show Center’da gerçekleşecek. “Keşanlı Ali Destanı” prömiyerinin ardından, 29 Şubat 2020 Cumartesi akşamı saat 20.30’da yine TİM Show Center’da sahnelenecek. Oyunun biletleri, biletix.com adresinden ve gişeden temin edilebilir.