Birce Akalay: O yüzden evlenip evlenip boşanıyorum

Oyuncu Birce Akalay, Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi’nin düzenlediği söyleşide gelen bir soru üzerine, "Aşkın bir kere yaşandığına inanıyor olsam neden iki defa evleneyim? Yani bilmiyorum o yüzden. Belki de hissettiğim şeyin aşk olduğunu düşünüyorum ama o aşk değil. O yüzden evlenip evlenip boşanıyorum" dedi.

İş ve özel hayatıyla ilgili birçok soruya samimi yanıt veren 33 yaşındaki oyuncu Birce Akalay, bir öğrencinin, “Gerçek aşkın bir kez mi yaşandığına inanıyorsunuz?” sorusuna espriyle karışık önce yanıt vermek istemedi.

Ancak daha sonra 2011’de Kapadokya’da evlenip bir yıl sonra boşandığı rol arkadaşı Murat Ünalmış’a ve 2014 ile 2017 yılları arası evli kaldığı ikinci eşi Sarp Levendoğlu’na gönderme olarak algılanan açıklamada bulundu.

Birce Akalay şunları kaydetti:

"Bunun cevabını vermeyeceğim. Bilmiyorum çünkü… Gerçekten bilmiyorum.Yani cevabını bilmiyorum. Çünkü çok yanlış birine soruyorsun. İki kere evlenmiş bir kadınım ben… Şimdi çok realist konuşuyorum yani… Bir kere yaşandığına inanıyor olsam neden iki defa evleneyim? Yani bilmiyorum o yüzden. Belki de hissettiğim şeyin aşk olduğunu düşünüyorum ama o aşk değil. O yüzden evlenip evlenip boşanıyorum. Onu da bilmiyorum. Anladım mı? Bildiğim bir şey değil. O yüzden yanlış adres…" dedi.