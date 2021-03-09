\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article-excerpt">Ay Yapım Meriç Acemi imzalı bir senaryoyu daha Netflix için dizi yapıyor. Dizisinin kadrosuna son olarak katılan isim ise Birce Akalay oldu.</div>\n<div class="article-excerpt"> </div>\n<div class="article-excerpt">\n<p>"Kuş Uçuşu" adlı dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak.</p>\n<div class="article-body">\n<p>Cast çalışmaları devam eden dizinin kadrosuna son olarak Babil'de seyirci karşısına çıkan Birce Akalay katıldı. Bir TV kanalında geçen dizide farklı yaş kuşaklarının hikâyesi anlatılacak.</p>\n</div>\n<footer class="article-footer">\n<div class="share-bottom">\n<div class="share flex ">\n<ul class="share--items">\n<li class="facebook"> </li>\n</ul>\n</div>\n</div>\n</footer>\n<p> </p>\n</div>\n</body>\n</html>