Ay Yapım Meriç Acemi imzalı bir senaryoyu daha Netflix için dizi yapıyor. Dizisinin kadrosuna son olarak katılan isim ise Birce Akalay oldu.

"Kuş Uçuşu" adlı dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak. Cast çalışmaları devam eden dizinin kadrosuna son olarak Babil'de seyirci karşısına çıkan Birce Akalay katıldı. Bir TV kanalında geçen dizide farklı yaş kuşaklarının hikâyesi anlatılacak.