Birce Akalay: Bir senaryo şiddeti meşrulaştırıyorsa içinde olmak istemem

Oyuncu Birce Akalay, geçen gün ünlü bir otelde objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla konuşan Akalay, şu an dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, "Böyle bir çağda yaşayacağımızı hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

Milliyet'in haberine göre, Akalay, son dönemde ekrandaki dizilerin günlük hayatta yaşanan şiddeti tetiklediği iddialarına da yanıt verdi. Televizyonun eğitici, öğretici bir araç olmadığını söyleyen oyuncu, "Bu eğitim düzeyiyle alakalı. Televizyon eğitici ve öğretici bir yer değildir, eğlence aracıdır. İlkokulda öğretmenlerimiz 'Çocuklar televizyon aptal kutusudur, çok fazla bakmayın' derdi. Bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun için de sen eğer gerçekten eğitim düzeyin belli bir noktada isen, bunun ayrımına bir çocuk, bir ergen de varabilir" diye konuştu.

Akalay, "Sizin içinde şiddet olduğu için yer almadığınız bir proje oldu mu?" sorusuna ise, senaryosu şiddeti meşrulaştıran işlerde yer almadığını açıklayıp şöyle konuştu:

"Eğer özendiriyorsa, bunu eleştirmiyorsa, ya da bunu gerekçelendirmiyorsa, senaryo bu anlamda eksikse içinde olmak istemem. Bunu meşrulaştırıyorsa senaryo, orada olmak istemem. Buna dikkat etmediğim genç yaşlarım oldu, ama şu bilincimde dikkat ediyorum. Niye şiddeti meşrulaştırayım ki?"