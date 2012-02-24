Birbirlerini görmeden boşandılar

T24- Bodrum’da sekiz ay önce renkli bir törenle evlenen Gökçe Bahadır - Ali Sunal çifti, dün tek celsede boşandı.

Milliyet'te yayımlanan habere göre, geçen ay sonunda sürpriz bir kararla boşanacaklarını açıklayan çift, anlaşmalı olarak mahkemeye başvurdukları için duruşmaya katılmadı. Her iki tarafın avukatının katıldığı Kadıköy Aile Mahkemesi’nde görülen duruşma 10 dakika sürdü.

Evlendikten sonra ortak bir mal edinmeyen çift, birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı. Ali Sunal’ın Gökçe Bahadır’ı aldattığı ve bu nedenle genç kadının ailesinin evine dönüp boşanmaya karar verdiği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak mahkemede bu iddialar gündeme gelmedi.

Bahadır, “Yaprak Dökümü”nün yayınlandığı Sırbistan’daki bir TV çekimi için yola çıkmadan önce “Boşandık ve bitti. Çok fazla yorum yapmak istemiyoruım. Bundan sonra sadece işimle ilgili konularda konuşabiliriz” demekle yetindi.