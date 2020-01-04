Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira ile boğuşuyoruz

Van’ın Çatak ilçesinde birbirine sarıldıkları için disiplin cezası verilen ve Türkiye’nin gündemine oturan iki öğretmen açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aylıktan kesme cezası verilen kadın öğretmen, “Ben meslektaşımı babam, ağabeyim gibi görüyordum. Onu öğretmen olan babamı örnek aldığım gibi örnek alıyordum. İğrenç bir iftira ile boğuşuyorum. Bunları hak etmedim” dedi. Başka bir okula sürgün edilen erkek öğretmen de, “Beni şikâyet eden öğretmenlerden biri çocuklara Said Nursi kitapları okutuyordu. Diğer öğretmen ise kız çocuklarını evine götürerek çocuğuna baktırıyordu. Ben buna karşı çıktığım için beni hedef aldılar. Milli Eğitim Bakanlığı’na güveniyorum. Bu haksızlığa müdahale edecektir” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, yaşadıkları sürecin çok ağır olduğunu belirten kadın öğretmen, “Suçlanan meslektaşımın okulda açığı aranıyordu. Kendisi derse 2 dakika gecikse hemen tutanak tutuluyordu. Kendisi yaptıklarıyla çocukların gönlünde yer edinmiş bir öğretmen. Kendisiyle sarılmamız ve hocamın spor odasında uzanması suçlama konusu. Kameralara bakılsın. Hocamın uzandığı saatte ben dışarıda nöbet tutuyorum" diye konuştu.

Erkek öğretmen ise çok zor şartlarda okuyup öğretmen olduğunu belirterek “Benim açığımı arayan öğretmenlerden biri çocuklara Said Nursi kitapları okutuyordu. Diğer meslektaşım ise ders saatlerinde 2 öğrencimi evine götürerek çocuğuna baktırıyordu. Ben çocukların dersten geri kalmasına izin vermedim. Okulda Atatürk büstü yoktu. Maaşımla büst yapılmasını dahi önerdim. Bu çıkışlarım o meslektaşlarımı rahatsız etti” ifadelerini kullandı.

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Olay nasıl gelişti?

20 Mayıs 2019 tarihinde yaşanan olayda, doğum günü ve beraber tamamladıkları TÜBİTAK projesinin ardından iki öğretmenin birbirine sarılması, başı ağrıdığı için erkek öğretmenin dışarıdan bakıldığında içerisi gözüken spor odasına giderek uzanması ve uzandığı sırada kamerayı kapatması okuldaki diğer 2 öğretmen tarafından okul müdürüne şikâyet edildi. Okul müdürü görüntülerin uygunsuz olduğu iddiasında bulunarak 2 öğretmen hakkında idari soruşturma açılmasını talep etti. Van Valiliği öğretmenler hakkında soruşturma izni verdi. Bunun üzerine Van Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdi. Okula gelen müfettişler hem kamera kayıtlarını inceledi hem de öğretmenlerin savunmalarını aldı. Aynı zamanda Çatak Kaymakamlığı da öğretmenlerden hem savunma istedi hem de Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık öğretmenler hakkında takipsizlik kararı verdi. Kadın öğretmene aylıktan kesme cezası verilirken erkek öğretmen sürgün edildi.