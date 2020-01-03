Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan'dan 'sarılma cezasına' tepki: Eğitim, baskı ve kuşatma altında

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Van’ın Çatak ilçesinde bir lisede birbirlerine sarılan öğretmenlerin idari ceza olarak başka yerlere atanması kararına Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan tepki gösterdi. Olayda, kanunlar ve yönetmeliklere göre herhangi bir suç unsuru bulunmadığını belirten Aydoğan, eğitimin de dahil olduğu toplumsal alanların baskı ve kuşatma altına alındığını ve insanların tek tipleştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

20 Mayıs’ta gerçekleşen olayda iddiaya göre erkek öğretmen doğum günü olan kadın meslektaşını sarılarak tebrik eti. İki öğretmen, birbirlerini kutlayan öğretmenleri idareye şikayet etti. Okul müdürü yaşanan görüntülerin uygunsuz olduğu iddiasında bulunarak 2 öğretmen hakkında idari soruşturma açılmasını talep etti.

Milli Eğitim bakanlığı müfettişleri, kadın öğretmene disiplin yönünden, “Aylıktan kesme” cezası, idari yönden ise “il sınırları içinde ilçe dışında başka bir okulda görevine devam etmesi” kararı verdi. Yine erkek öğretmen hakkında ise, ilçe sınırları dışında bir okula atanmasına karar verildi. Van Valiliği 2 öğretmen hakkında soruşturma izni verdi. Bunun üzerine Van Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdi. Okula gelen müfettişler kamera kayıtlarını inceleyerek öğretmenlerin savunmalarını aldı. Aynı zamanda Çatak Kaymakamlığı da öğretmenlerden savunma istedi ve Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcı: Sarılmak suç değil Çatak Kaymakamlığı’nın suç duyurusu üzerine Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı iki öğretmen hakkında; “Hayasızca hareketlerde bulunmak” iddiasıyla idari soruşturma başlattı. Savcılık, emniyetten iki öğretmenin sarıldığı ana ilişkin görüntüleri istedi. Görüntüleri ve belgeleri inceleyen mahkeme 10 Ekim 2019 günü “kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verdi. Milli Eğitim'den ceza Savcılığın bu kararının ardından ise olay sonrası inceleme yapan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri kararlarını açıkladı. Müfettişler kararlarında, iki öğretmenin okul içerisinde sarılmalarını “uygunsuz görüntü” olarak ifade ederek, sarılmayı; öğretmenler arasında olması gereken iletişimden çok öte bir davranış olarak yorumladı. Raporun sonunda kararlarını açıklayan müfettişler, kadın öğretmene disiplin yönünden, “Aylıktan kesme” cezası, idari yönden ise “il sınırları içinde, ilçe dışında başka bir okulda görevine devam etmesi” kararı verdi. Erkek öğretmenin ise, ilçe sınırları dışında bir okula atanmasına karar verildi. Karara karşı itirazda bulanan öğretmenler, kararın hukuki olmadığını söyleyerek, cezanın niyet okunarak verildiğini anlattı. Öğretmenler avukatları aracılığıyla cezanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu. "Kamu görevlilerinin davranışları, sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olmalı" Van Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada ise ‘Kamu görevlilerinin hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması gerektiği’ belirtilerek, "Yapılan inceleme soruşturma işlemleri sırasında elde edilen bilgiler, görüntüler ve tanık ifadeleri, konusu suç teşkil eden fiillerin okul içinde gerçekleştiğini ortaya koymuştur" dendi. Valilik, olayın “doğum günü kutlaması ortamında yaşanan bir durumun söz konusu olmadığı” tespitinde bulundu. "Öğretmenlere ulaşamadık" Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Eğitim Sen Van Şubesinin; basına yansıyan haberlerden sonra okul üzerinden öğretmenlerle iletişime geçmeye çalıştığını belirtti. Öğretmenlerin başka bir sendika üyesi olduğunu belirten Aydoğan, başka bir sendika üyesi olmaları veya sendika üyesi olmamaları fark etmeksizin her türlü dayanışma ve hukuki desteği sağlama konusunda yardımcı olacaklarını ancak öğretmenlerden geri dönüş alamadıklarını kaydetti.

Aydoğan, Valiliğin, “doğum günü kutlaması ortamında yaşanan bir durumun söz konusu olmadığı” tespiti hakkında ise herhangi bir konu üzerinden insanların birbirlerine duygularını iletebileceğini, sarılabileceğini belirterek; doğum günü, etkinlik gibi olayların olması gerekmediğini söyledi. Eğitimin en temel ilkesinin insan, toplum ve doğa yararına hareket edilmesi olduğunu belirten Aydoğan insanları sevmenin ve bunu ifade etmenin eğitimin ilkeleriyle paralel olduğunu ifade etti. "Baskı yoluyla insanlar tek tipleştirilmeye çalışılıyor" Feray Aytekin Aydoğan, öğretmenlerin sarılması üzerinden suç tarifi yapılamayacağını, kanunlar ve yönetmeliklere göre suç unsuru oluşturan bir durum olmadığını belirtti. Eğitimin ve toplumsal alanların sürekli baskı ve kuşatma altında olduğunu ifade eden Aydoğan, "Basın yoluyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, bakanlıkta çalışan kişilerin müdahalesiyle vesayet yaratılmaya çalışılıyor" dedi. Aydoğan, kullanılan çeşitli baskı araçlarıyla insanların tek tipleştirilmeye çalışıldığını, nasıl giyinilmesi gerektiğinden nasıl yaşanması gerektiğine kadar müdahale edildiğini kaydetti.

Eğitim emekçileri üzerinde yasak, baskı ve kısıtlamaların kullanılarak genel bir baskı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Aydoğan, konu hakkında Türkiye genelindeki bütün şubelerle iletişime geçtiklerini yakında bir açıklama ve etkinlik yapacaklarını belirtti.