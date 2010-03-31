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Yaşam

Birayı kadınlar icad etti

Erkeklerin temel içkisi olarak bilinen biranın aslında binlerce yıl boyunca sadece kadınlar tarafından üretildiği ve içildiği ortaya çıktı.

31 Mart 2010 03:00

T24- Biranın tarihini araştıran tarihçi ve yazar Jane Peyton, birayı kadınların bulduğunu ve binlerce yıl boyunca bira içme ve bira imalathanelerini işletme yetkisinin sadece kadınların elinde bulunduğunu saptadı.  


7000 yıl kadar önce Mezopotamya'da ve Sümerlerde kadınların maharetlerine öylesine önem veriliyordu ki, bira yapma izni sadece onlara aitti. Hemen hemen tüm antik toplumlarda da, bira tanrıçaların bir armağanı olarak görülüyordu.


İskandinav toplumunda kadınlar seçkin bira üreticisiydiler ve bununla ilgili tüm araç-gereç yasayla kadınların mülkiyetine verilmişti.        


İngiltere'de de, bira geleneksel olarak evde yapılıyordu ve biracı kadınlar bira satışından iyi para kazanıyorlardı.


Bira, kısa zamanda beslenmenin önemli bir parçası haline geldi. Kraliçe 1. Elizabeth, bölgedeki çoğu çağdaşı gibi, birayı kahvaltıda da tüketiyordu.       
 

Ancak, 18. yüzyılın sonları ve sanayi devrimiyle birlikte, yeni bira imalatı yöntemlerinin bulunmasıyla kadının bira yapımındaki katkısı giderek azalmaya başladı ve daha sonra tamamen unutularak erkek içkisi olarak zihinlerde yerini almaya başladı.

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