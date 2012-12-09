Gazeteci Mehmet Ali Birand, "Başörtülü çalışabilir ama ekrana çıkartmam, kanalın markasına zarar verir" dedi.

Bugün TV'de Erkam Tufan Aytav'ın sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Birand, haber merkezinde müracaat olmadığı için başörtülü eleman çalışmadığını, fakat yakın zamanda New York'ta eğitim gören bir kızı işe alacağını kaydetti.

Kanal D'nin sahibi Aydın Doğan'dan "başörtülü giremez" şeklinde bir talimat gelmediğini de açıklayan Birand "Öyle bir ortamı var ki türbanlı cesaret edemiyor gelmeye" dedi.