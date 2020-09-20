Başta erkekler olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki bira severlerin göbekleri özellikle yaşlandıkça büyüme eğilimi göstermekte. Peki ama “bira göbeğine” gerçekten bira mı sebep oluyor?

Tüm bira içen insanlarda “bira göbeği” yok. Hatta bazı içki içmeyen insanlar bile "bira göbeğine" sahip olabiliyorlar. Peki erkeklerde ve bazı kadınlarda bu durumun boy göstermesinin gerçek nedeni ne?

Uygar Güler'in çevirisiyle Evrim Ağacı'nda yayımlanan ''Bira içmek gerçekten 'bira göbeğine' sebep olur mu?'' başlıklı yazı şu şekilde:

''Bu göbek, sadece biradan ötürü oluşan bir durum değildir. Gereğinden fazla kalori almak da ince belinizi pantolonunuzun üzerinden çıkıntı yapan bir göbeğe dönüştürebilir. Her türlü kalori (alkolden, şekerli içeceklerden, büyük boy porsiyonlardan...) göbeğinizdeki yağ oranını artırabilir.

Buna rağmen alkolün, karın bölgenizdeki yağlarla özel bir ilişkisi varmış gibi görünüyor. Amerika’nın Minnesota Eyaletindeki Mayo Clinic’te obezite araştırmacısı olan endokrin uzmanı Michael Jensen, bu konuyla ilgili olarak şöyle diyor:

''Genelde alkol alımı daha büyük bir bel ile ilişkilendirilir. Çünkü alkol aldığınızda karaciğeriniz vücudunuzdaki yağı yakmak yerine alkolü yakıyor''

Biranın sorumlu tutulmasının bir diğer sebebi de alkolden kalori almanın çok kolay olması. Ortalama bir birada 150 kalori bulunuyor. Ve eğer bir oturuşta birkaç tane devirirseniz, ciddi bir kalori yüklemesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz.

Ve o biralarla birlikte yediğiniz yemeklerden gelen kalorileri de unutmamak lazım. Alkolün iştahınızı artırmasının yanında, barda veya bir partide bira içerken yanında tüketilen yiyecekler genellikle pizza, kanat, kızartmalar gibi şişmanlatıcı etkiye sahiptirler.

Yağlar neden göbekte toplanır?

Yakabileceğinizden fazla kalori alırsanız, ekstra kalorileriniz vücudunuzda yağ olarak depolanır. Ve bu yağların depolandığı yerler yaşınıza, cinsiyetinize ve hormonlarınıza göre değişiklik gösterir.

Erkekler ve kadınlar erken yaşlarda benzer yağ depolama şekillerine sahiptirler. Fakat ergenlik çağının başlamasıyla, bu durum değişir. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla deri altı yağı mevcuttur. Yani o fazla kalorilerden oluşmuş yağlar, belde depolandığı kadar kollarda, uyluklarda ve kalça bölgesinde de toplanır. Fakat erkeklerde deri altı yağının az olması nedeniyle, yağlar genellikle göbekte toplanır.

“Bira göbeğinin” yaşlılarda daha sık görülmesinin sebebi ise, yaşlandıkça kalori ihtiyacınızın azalmasıdır. Genellikle yaşlandıkça daha az aktif olursunuz ve kilo almak kolaylaşır. Hormon seviyeleri düştükçe, yaşlı erkek ve kadınlarda yağı göbekte toplama ihtimali artar. Hormon tedavisi gören menopoz dönemindeki kadınlarda tedavi almayanlara göre daha az göbek yağlanması olur.

Bunun yanında Jensen’ın araştırmaları sigara içenlerin de göbeklerinde normalden fazla yağ birikebileceğini söylüyor.

Bira göbeğinin nesi yanlış?

Göbek yağlarınız size bir yüzme yarışı kazanmanızı engellemekten daha fazla şey yapar. Tip 2 diyabetten yüksek tansiyon ve kardiyovasküler hastalığa kadar çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılıdır.

Fazla kilolarınızı göbeğinizde taşımak, uyluklarınızda taşımaktan daha risklidir. Çünkü derinizin altında taşıdığınız, belinizi ve kalçanızı saran deri altı yağlarınız; karnınızda bulunan iç organ yağlarınız kadar tehlikeli değildir.

İç organlarınızdaki yağ miktarı genellikle belinizin genişliği ile ölçülür. Jensen, kadınlar için bel çevresinin 35 inçi (89,9 cm) erkekler için ise 40 inçi (102 cm) aşması durumunda kalp hastalıkları, metabolik sendromlar ve genel ölüm riskinin artması ile sonuçlanabileceğini söylemek ile birlikte, bu rakamların sadece kılavuz bilgiler olduğuna dikkat çekip, ölçünüzü bu rakamların altında tutmanızı tavsiye ediyor.''

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