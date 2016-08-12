T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Bira Fabrikası' ve 'Bütün Çılgınlar Sever Beni' bu kez açık havada

Moda Sahnesi, 31 Ağustos ve 5 Eylül tarihlerinde iki farklı oyunla UNIQ Açıkhava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak

12 Ağustos 2016 00:56

Birbirinden farklı oyunlarla tiyatroseverleri ağırlamaya devam eden UNIQ Açıkhava Sahnesi bu kez iki farklı oyunla Moda Sahnesi’ni konuk ediyor. 'Bira Fabrikası' ve 'Bütün Çılgınlar Sever Beni' Moda'da sahnelenecek.

ArtfulLiving'in haberine göre, oyunlardan ilki Koffi Kwahule’un yazdığı Kemal Aydoğan’ın yönettiği kördüğüm olmuş bir dünyanın düğümünü çözen 'Bira Fabrikası' 31 Ağustos’ta UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Ezgi Coşkun çevirisiyle oynan oyunda sahne tasarımı Bengi Günay ve ışık tasarımı İrfan Varlı’ya ait. Oyuncu kadrosunda Onur Ünsal, Necip Memili, Melis Birkan ve Gürsu Gür’ün yer aldığı oyun saat 21.00’da başlayacak.

Moda Sahnesi’nin konuk olacağı bir diğer oyun Bütün Çılgınlar Sever Beni, trajikomik bir evlilik hikâyesi sunacak. Mert Fırat ile Öznur Serçeler evli bir çifti Volkan Yosunlu’nun kendini bu evliliğin içinde bulan yakın arkadaşı canlandırdığı oyun 5 Eylül’de saat 21.00’da sergilenecek. Yönetmenliğini Kemal Aydoğan'ın yaptığı oyunun sahne tasarımı Bengi Günay'a, ışık tasarımı İrfan Varlı'ya ait. Her iki oyunun biletlerine Biletix’ten ulaşabilir.

ETİKETLER

UNIQ Açıkhava SahnesitiyatrolarModa SahnesiMelis BirkanMert Fırat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24