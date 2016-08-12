'Bira Fabrikası' ve 'Bütün Çılgınlar Sever Beni' bu kez açık havada

Birbirinden farklı oyunlarla tiyatroseverleri ağırlamaya devam eden UNIQ Açıkhava Sahnesi bu kez iki farklı oyunla Moda Sahnesi’ni konuk ediyor. 'Bira Fabrikası' ve 'Bütün Çılgınlar Sever Beni' Moda'da sahnelenecek.

ArtfulLiving'in haberine göre, oyunlardan ilki Koffi Kwahule’un yazdığı Kemal Aydoğan’ın yönettiği kördüğüm olmuş bir dünyanın düğümünü çözen 'Bira Fabrikası' 31 Ağustos’ta UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Ezgi Coşkun çevirisiyle oynan oyunda sahne tasarımı Bengi Günay ve ışık tasarımı İrfan Varlı’ya ait. Oyuncu kadrosunda Onur Ünsal, Necip Memili, Melis Birkan ve Gürsu Gür’ün yer aldığı oyun saat 21.00’da başlayacak.

Moda Sahnesi’nin konuk olacağı bir diğer oyun Bütün Çılgınlar Sever Beni, trajikomik bir evlilik hikâyesi sunacak. Mert Fırat ile Öznur Serçeler evli bir çifti Volkan Yosunlu’nun kendini bu evliliğin içinde bulan yakın arkadaşı canlandırdığı oyun 5 Eylül’de saat 21.00’da sergilenecek. Yönetmenliğini Kemal Aydoğan'ın yaptığı oyunun sahne tasarımı Bengi Günay'a, ışık tasarımı İrfan Varlı'ya ait. Her iki oyunun biletlerine Biletix’ten ulaşabilir.