Bir zamanların viral videosu 'Charlie parmağımı ısırdı' NFT ile rekor ücrete satıldı

İnternetin ilk viral videolarından 'Charlie bit my finger' (Charlie- parmağımı ısırdı), NFT ile 760 bin doların üzerinde bir teklifle satıldı.

880 milyonun üzerinde izlenme sayısına sahip olan viral video, ortaya çıkışının 14. yıldönümünde açık artırmaya çıkarıldı. Videoyu NFT ile satışa süren aile, satışın tamamlanmasının ardından videoyu internetten kaldıracaklarını söylemişti.

Videodaki isimlerden olan Harry, ailesinin NFT satışı için Original Protocol adlı dijital pazar yeri ile çalıştığını söyledi. Bunun nedeni olarak platformun kendilerine özelleştirilmiş bir müzayede yapma fırsatı vermesini gösterdi. Açık artırma CharlieBitMe.com üzerinden yapıldı.

Sitede yazana göre açık artırmayı kazananlar, Harry ve Charlie ile birlikte kendi parodi versiyonlarını da çekme şansına sahip olacak. Günümüzde Harry 17, Charlie'nin ise 15 yaşında.

Çocukların babası olan Howard Davies-Carr, YouTube partnerliği sayesinde videodan kazandıkları paranın, çocuklarının hayata önde başlamasına yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca söz verdikleri gibi açık arttırma sona erdikten sonra videoyu kaldıracaklar. Aile, açık artırmadan kazandığı paranın bir kısmını da çevre çalışmalarına bağışlayacak.