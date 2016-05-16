Bir zamanlar kiliseydi



Almanya'da Katolik ve Protestan kiliselerindeki üye kaybı sürüyor. Yüksek kilise vergileri nedeniyle birçok kişi kiliseden ayrılmayı seçiyor.

Alois und Margarete Payer her gün kiliseye gidiyor. Hayır, 72 yaşındaki Alois Payer ve 74 yaşındaki eşi Margarete ne rahip, ne de kilise korosunda görevli. Çift 30 yılı aşkın bir süredir Baden-Württemberg'deki eski bir kilisede yaşıyor.

Çift 40 bin kitaptan oluşan dev kişisel kütüphanelerini sığdıracak uygun büyüklükte bir ev ararken Ofterdingen'deki kilisenin satışa çıkarıldığını görmüş ve kiliseyi satın alarak konuta dönüştürmüş.

Almanya'nın kuzeyinde bu durumun uç örnekleri de var. Burada eski kilise binalarının pizzacı ya da diskoteğe dönüştüğünü görmek bile mümkün.

Freiburg Başpiskoposluğu sözcüsü Robert Eberle, "Milenyuma girmeden önce son ekmek fırını ve kasabın kapandığı ücra bölgelerde bile bazı kiliselerin hâlâ açık olduğunu belirtiyor. Eberle bir kilisenin satılığa çıkarılmasının atılacak son adım olduğunu kaydediyor ve öncelikle binanın yardım kuruluşları, yaşlılar evi gibi oluşumlar için kullanılıp kullanılamayacağının detaylı olarak incelendiğini söylüyor.

Yıkılıyor, satılıyor ya da kiralanıyor

Peki ya kiliseyi kullanmak isteyen uygun bir oluşum bulunamazsa? O zaman kilise ya yıkılıyor ya satışa çıkarılıyor ya da kiraya veriliyor.

Alman Piskoposlar Konferansı'nın sözcüsü Matthias Kopp 20'nci yüzyılın başından bu yana yaklaşık 350 Katolik kilisesinin bu şekilde elden çıkarıldığını belirtiyor.

Alman Protestan Kilisesi'nin kayıtlarına göre ise 1990-2011 yılları arasında Almanya çapında 82 kilise yıkıldı. 200'den fazla Protestan Kilisesi ise el değiştirdi. Bu kiliseler ya özel mülk haline getirildi, ya da heykel atölyesi, etkinlik merkezi, müze gibi yeni kullanımlar buldu.

Güney Almanya Yeni Apostolik Kilisesi sözcüsü Susanne Raible 32 eski kilisenin boş olduğunu, bunlardan 14'ünün satılmak üzere olduğunu belirtiyor. Raible 2013'ten bu yana 60 kilisenin satıldığını, 3 kiliseyi kendi imkanlarıyla yıktırdıklarını ve bunların yerine konut inşa edildiğini kaydediyor.