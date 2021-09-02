'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden bir başrol oyuncusu daha ayrılıyor

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da yeni sezonda bir başrol oyuncusu daha veda edecek.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrol oyuncularından Murat Ünalmış'ın geçen sezon sonu ekipten ayrılmasının ardından kadroya Hakan Gümüşoğlu rolüyle İbrahim Çelikkol dahil olmuştu.

Yeni sezonun ilk bölümünde Ümit'e hayat veren Hande Soral'ın da ayrılacağı dizide şok bir gelişme daha yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakterlerinden Fekeli'yi oynayan Kerem Alışık reyting rekortmeni diziden ayrılacak.

TRT'de Staff Yapım imzalı "Seneye Bu Zamanlar" imzalı programı sunmaya başlayan Kerem Alışık dizinin 106 ya da 107. bölümünde veda edecek.



