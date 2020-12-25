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Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık!

25 Aralık 2020 11:21

Yılmaz Akkaya karakterini canlandıran Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosundan ayrıldı. Güneş, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evet...Bir serüvenin daha sonuna geldim" diyerek duyurdu.

Perşembe günleri ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 78. bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan son bölümde Yılmaz Akkaya karakteri trafik kazası yaparak öldü. Dizide 3 sezondur Yılmaz Akkaya rolünü canlandıran oyuncu Uğur Güneş diziye veda etti.

Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı diziye sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşan Uğur Güneş, "Evet...Bir serüvenin daha sonuna geldim. Öncelikle yapımcılarıma, yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma, cefakar set ekibine, bütün benliğimle sevdiğim adana halkına ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen seyircimize sonsuz teşekkürler. Başka serüvenlerde görüşmek üzere. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

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