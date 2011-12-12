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Kültür-Sanat

Bir Zamanlar Anadolu'da Oscar'da favori

Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da Jüri Büyük Ödülü kazanan filmi Bir Zamanlar Anadolu'da Oscar'da favoriler arasında gösterildi.

12 Aralık 2011 02:00


 T24 - Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da Jüri Büyük Ödülü kazanan filmi Bir Zamanlar Anadolu'da Oscar'da favoriler arasında gösterildi.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Amerikan Deadline dergisi Oscar adayı olabilecek ilk dokuz film arasına Bir Zamanlar Anadolu'da'yı da koydu ve derginin eleştirmenlerinden Tim Adler, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasından övgüyle söz etti.

'Kasabalarda hayat, bozkırın ortasında sürdürülen yolculuklara benzer. Her tepenin ardında 'yeni ve farklı bir şey' çıkacakmış duygusu ama her zaman birbirine benzeyen, incelen, kıvrılan, kaybolan veya uzayan tek düze yollar.''



Bir doktor ile bir savcının 12 saatlik gerilimli öyküsünün peliküle aktarıldığı filmin başrollerinde Muhammet Uzuner, Yılmaz Erdoğan ve Taner Birsel yer alıyor. Senaryoda Ebru ve Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra Ercan Kesal'ın da imzası var.

Bu sene Cannes'da Altın Palmiye için yarışan film, Nuri Bilge Ceylan'a Uzak ve Üç Maymun zaferlerinden sonra Cannes'da Büyük Jüri Ödülü'nü de kazandırdı.

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