-''BİR ZAMANLAR ANADOLU'DA'' EKİMDE VİZYONDA İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Yılın ilk 6 ayında 45 yerli yapımın vizyona girdiği Türkiye'de, yıl sonuna kadar da 25 filmin seyirciyle buluşması bekleniyor. Türkiye'de 2005 yılında 29 yerli film vizyona girerken, bu sayı her geçen yıl artış gösterdi. Son yıllarda sinema seyircisinin rotası da başarılı Türk filmlerine kaydı. 2005 yılında 11 milyon 457 bin 34 kişi yerli yapımları izlemeyi tercih ederken, bu sayı 2011 yılının sadece ilk 6 ayında 13 milyon 582 bin 764'e yükseldi. Türkiye'de 2006 yılında 34, 2007 yılında 43, 2008 yılında 51, ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında 70, 2010 yılında 66 ve 2011 yılının ilk 6 ayında 45 Türk filmi vizyona girdi. Yıl sonuna kadar 25 yeni yerli yapımın sinemaseverlerle buluşması bekleniyor. Bunlar arasında Yılmaz Okumuş'un kaleme aldığı, Adem Kılıç'ın yönetmenliğinde çekilen ''Sümela'nın Şifresi'' adlı komedi filmi de bulunuyor. Film, Ekim ayında vizyona girecek. Ulusal ve uluslararası pek çok festivalden ödülle dönen ''Takva'' filminin yönetmeni Özer Kızıltan, yeni filmi ''Beni Unutma''nın çekimlerine başladı. Film, Kasım ayında sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmen Ömer Vargı imzası taşıyan ''Anadolu Kartalları'' adlı filmde, Engin Altan Düzyatan, Çağatay Ulusoy, Ekin Türkmen, Özge Özpirinçci, Hande Subaşı da rol aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteği ile çekilen ve 29 Ekim haftasında vizyona girecek filmde, mezun olmaya hazırlanan bir grup Harbiyeli öğrencinin maceraları anlatılıyor. Yönetmen Murat Derman'ın çekimleri Trabzon'da yapılan ''Kara Murat-Moranın Ateşi'' Aralık ayında gösterime girecek. Yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, baş rollerini Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu, Canan Ergüder, Ege Aydan'ın paylaştığı ve ekranların sevilen dizisi Behzat Ç'nin sinema filmi ''Behzat Ç. Son Hafriyat'', 28 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak. Çağan Irmak'ın son filmi ''Dedemin İnsanları'', mübadele hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Kasım ayında vizyona girmeye hazırlanan film Girit, Gökçeada, Milas, Bodrum ve Söke'de çekildi. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde ''Büyük Ödül'' aldığı ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' adlı filmin, Ekim ayında vizyona girmesi bekleniyor. Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Taner Birsel'in baş rollerinde yer aldığı filmin senaryosu da Nuri Bilge Ceylan'a ait. Belgeselleri sevdiren yönetmen Tolga Örnek, ''Kaybedenler Kulübü'' filmiyle yakaladığı başarının ardından ''Labirent'' filmi ile yine yönetmen koltuğuna oturdu. Çekimleri İstanbul-Mardin-Frankfurt üçgeninde gerçekleşen aksiyon-gerilim türü film, Aralık içinde gösterimde olacak. -2012 FİLMLERİ- Yapımcıların ve yönetmenlerin üzerinde çalıştığı ve 2012 yılında vizyona girecek filmler de bulunuyor. Sinan Çetin'in 2 yıldır üzerinde çalıştığı ve bu yıl gösterime sokmayı planladığı ''Çanakkale Ruhu'' filminde Haluk Bilginer, Oktay Kaynarca, Wilma Elles'in yanı sıra Cemo Çetin rol alacak. Yönetmen Serdar Akar'ın ''Çanakkale İçinde'' adlı filminin hazırlıkları da sürüyor. Çekimleri Çanakkale'de yapılan, Erdal Beşikçioğlu ile Yetkin Dikincilerin rol aldığı filmin oyuncu kadrosunda, 1000 figüran da kullanılacak. Filmin özel efektlerini, ''Er Ryan'ı Kurtarmak'' filminin efektlerini yapan Mark Meddings tasarlayacak. Filmin 16 Mart 2012 tarihinde vizyona girmesi planlandı. Yönetmenliğini Faruk Aksoy ile Nick Gillard'ın üstlendiği ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan ''Fetih 1453'' adlı filmde, Ozan Çobanoğlu, İbrahim Çelikkol, Dilek Serbest, Recep Aktuğ'un da yer aldığı çok geniş bir kadro rol alacak. Film, 2012 yılının Şubat ya da Mart ayında vizyona girecek. Şerif Gönen 18 yıl aradan sonra Necati Cumalı'nın ölümsüz eseri ''Ay Büyürken Uyuyamam''ı çekmek için yönetmen koltuğuna oturdu. Çekimleri Ayvalık'ta yapılan filmde, Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Fırat Tanış, Necip Memili, Ali Düşenkalkar rol aldı. ''Nefes-Vatan Sağolsun'' filminin yönetmeni Levent Semerci, 1977 yılının 1 Mayıs'ını anlatan ''Ayhan Hanım'' filmini hazırlıyor. Politik bir göz yerine 10 yaşındaki küçük oğlu ve bir anne gözüyle anlatılan filmde Vahide Gördüm, ''Ayhan hanım'' rolünde yer alıyor. Yönetmen Orçun Benli, ''Bu Son Olsun'' adlı kara-komedi ile motor diyecek, sokakta yaşayan 5 arkadaşın, 12 Eylül darbesi ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile traji-komik durumunu izletecek. Filmin 2012 yılı başında gösterime girmesi bekleniyor. -DİĞER FİLMLER Yönetmen Yüksel Aksu'nun ''Entel Köy'', 1989 yılının ocak ayında bir köyde yaşanan garip olayları araştırmaya giden gazetecileri konu alan ''Karadedeler Olayı'', yönetmen Alper Mestçi'nin devam filmi ''Musallat 2'', Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi ''Bağbozumu'', ''Uzak'' filmindeki performansı ile tanınan Muzaffer Özdemir'in ''Yurtsuz'', Selda Çiçek'in yöneteceği ''Yabancı'', Atıl İnanç'ın yöneteceği ve Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Sürmeli'nin oynayacağı ''Uçak'', Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği ''Papaz kimde?'', Caner Erzincan'ın yöneteceği ''Mar'', Reis Çelik'in yönettiği ve yaşlı bir adam ile evlendirilen 14 yaşındaki kızın hikayesini anlatan ''Lal Gece'', Ali Aydın'ın yöneteceği ''Küf'', Oktay Kaynarca, Ksenia Sobchak'ın oynadığı ve Ulaş Ak'ın yöneteceği ''Kardeşlik'', Çiğdem Vitrinel'in ''Kalbim Bir Taş Parçası'', Erdoğan Kar'ın yönettiği ''Kadife Ana'', Fethi Erdoğan'ın ''Çeto-Onlar Bir Zamanlar Çocuktu'', Yasemin Samdareli'nin ''Almanya'', Nezih Ünen'i yöneteceği ve Tan Sağtürk, Fadik Sevin Atasoy, Özlem Tekin'in oynayacağı ''Mavi Pansiyon'', İsmail Güneş'in töre cinayetini ve feodal gelenekleri işlediği üçlemenin son filmi ''Ateşin Düştüğü Yer'' de yeni dönem filmlerden bazıları...