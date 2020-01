Landon Jones’un dünyada belki de ilk sayılabilecek bir hastalığı var; tam bir yıldır yemek yiyemiyor, su içemiyor. Bir sabah kalktığında iştahsızlık ve susuzluk hissini kaybeden Jones’a gittiği beş hastane de teşhis koyamadı. Oğulları gözleri önünde eriyen aile ise ümitsiz.

Amerika’nın Waterloo şehri Iowa kasabasında 12 yaşındaki Landon Jones, tam 1 yıldır ne yemek yiyebiliyor ne de su içebiliyor. ‘Açlık’ ve ‘susuzluk’ hislerini kaybeden küçük çocuk, sokağa çıkamıyor, arkadaşlarıyla oyun oynayamıyor. Ailesinin 5 farklı hastanede onlarca test yaptırdığı Jones’un hastalığına hâlâ teşhis konulamadı. Doktorlar küçük çocuğun hastalığının dünyada bir ilk olabileceğini düşünüyor, ailesi ise tedavi umudunu çoktan kaybetmiş.

Çok enerjik bir çocuk olan Landon Jones’un hikâyesi geçtiğimiz yıl 13 Ekim gecesi başlıyor. Pizza ve dondurma yedikten sonra yatan Jones, sabah kalktığında açlık ve susuzluk hislerini kaybettiğini fark etmiş. Hasta olmadan önce saatlerce bisiklet süren, küçük kardeşiyle parkta oynayan Jones’un, bunları yapmaya gücü kalmamış. 24 saat boyunca başı dönen Jones, ailesi tarafından doktora götürülmüş. Ne var ki o gün de sonra gittikleri 5 hastane de küçük çocuğun hastalığına teşhis koymayı başaramamış. Anne Debbie ve baba Michael, son çare olarak oğullarını dünyanın en tanınmış tıp kurumlarından birisi olan Minnesota’daki Mayo Klinik’e götürmüş. Doktorların araştırmaları burada da sonuç vermemiş. Mayo Klinik çocuk nöroloğu Dr. Marc Patterson, Jones’un hastalığının dünyada bir ilk olabileceğini söylemiş aileye.

Çocuklarının her gün gözlerinin önünde erimesine şahit olan anne ve babası ise Jones’un yemek yemesi için her yolu deniyor. Her gün oğlunun sevdiği yemekleri pişirdiğini anlatan anne Debbie, sadece birkaç patates kızartması ve küçük bir parça sandviç yediğini söylüyor. Hastalanmadan önce 47 kilo olan Jones, şimdilerde 20 kiloya kadar düşmüş. Aile oğullarını bundan sonra midesine takılacak tüple beslemeyi düşünüyor. Baba Jones, oğlunun 9 yaşındayken nöbetler geçirdiğini ve 1 yıl boyunca ilaç kullandığını söylüyor. Şimdi doktorlar Jones’un hastalığıyla kullandığı bu ilaç arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Jones ailesinin tek ümidi ise Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden gelecek bu araştırmaların sonucu.