Bir yılda Türkiye'nin yarısı kadar orman yok oldu

Dünya 2017 yılında her saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde orman kaybetti. Küresel Orman İzleme Girişimi(GFW) bir yıldaki kaybın İtalya’nın yüz ölçümüne, neredeyse Türkiye’nin yarısı genişliğinde bir kayba denk geldiğini açıkladı.

Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün kurduğu Google ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Küresel Orman İzleme Girişimi (GFW) uydu görüntüleriyle canlı olarak orman kayıplarını izliyor.

Çoğunluğu yasa dışı yollarla oluşan bu kayıp, hem yabani yaşamın kaybına hem de iklim değişikliğine yol açtığı belirtildi.

2003’ten beridir ağaçların kapladığı alanlardaki kayıp, 2008’den beridir ise tropik yağmur ormanlarındaki kayıbın iki katına çıktığı ifade edildi. Brezilya’daki düşüşe geçen kayıpların politik karmaşaların arasında yeniden ortaya çıktğı belirtildi. Kolombiya’da ise son dönemde bu kayıpların hızla arttığı söylendi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ise orman kayıplarının rekor seviyelerde olduğu saptandı. Bir tek Endonezya’da hükümetin politikaları ve daha az orman yangını sayesinde 2017’de orman kayıpları %60 oranında azaldığı ama kayıpların devam ettiği açıklandı.

GFW verilerine göre Türkiye ise 2017 yılında 33.900 hektar orman alanı kaybetti. En çok kayıp yaşayan şehir ise 4.120 hektarla İzmir olurken onu Antalya (2.450 hektar), Muğla (2.150 hektar), Balıkesir (1.920 hektar) ve İstanbul (1.840 hektar) takip etti.