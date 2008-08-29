Bir yılda GATA'da çok şey değişti

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)'nın geçen yıl gergin geçen mezuniyet töreninde bu yıl herşey geleneklere uygun yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile askerler arasında yaşanan gerginliğin damgasını vurduğu geçen yıl ki GATA mezuniyet töreninde bu yıl "-ım" farkı yaşandı. Geçen yıl Gül'ün cumhurbaşkanı seçildikten birkaç gün sonra askerle buluştuğu ilk resmi tören olan GATA'daki mezuniyet töreni, askerlerin teamüllerin aksine "Sayın cumhurbaşkanı" hitabı ile hafızalara kazınmıştı. Yine aynı törende, görevini Orgeneral İlker Başbuğ'a devreden emekli Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, öğrencilere diplomasını vermek üzere ayağa kalktığında Cumhurbaşkanı Gül'e selam vermemişti.

Ancak bu yılki tören askeri geleneklere uygun şekilde yapıldı ve bu tür gerginlikler yaşanmadı. GATA Komutanı Korgeneral Hasan Memişoğlu ile GATA Dekanı Tümgeneral Zeki Bayraktar, Gül'e "Sayın cumhurbaşkanım" diye hitap etti. Kuvvet komutanları askeri teamüllere uygun davranarak mezunlara diplomalarını vermeden önce Cumhurbaşkanı Gül'ü selamladı.



Başbuğ selam verdi



Geçen yıl, GATA dönem dördüncüsünün diplomasını vermek üzere ayağa kalkan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt Gül'ü selamlamamıştı. Orgeneral İlker Başbuğ bu yıl GATA Dönem Dördüncüsü Deniz Tabib Teğmen Salih Yaşar'a diplomasını vermeden önce ayağa kalarak Gül'ü selamladı. Bu askeri geleneğe, törene katılan tüm komutanlar uydu.



Kadın tabip teğmen bayıldı



GATA'nın 28. Dönem mezunları tören süresince esas duruşta bekledi. Heyecanları gözlerinden okunan 74 teğmen arasındaki bir bayan doktor teğmen yorgunluğuna yenik düştü ve bayıldı. Tören sonunda salona geri dönen bayan teğmen ayakkabılarını giymeyerek eline aldığı dikkat çekti.

GATA'nın mezunları arasında 5 yabancı öğrenci de vardı. Ürdünlü teğmenler Hosamadden Alkayıd ile Khaled Shhadat'in diplomaları verilirken salonda çekilen zılgıtlar dikkat çekti.

