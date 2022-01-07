Bir yılda 530 hektar alan orman vasfı dışına çıkartıldı

Eray Görgülü
Resmi Gazete'de 6 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan "Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği alanların orman sınırları dışına çıkartılması konusunda Cumhurbaşkanı tek başına yetkilendirilmişti. Düzenlemenin üzerinden bir yıl geçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sürede bu yetkiyi üç kez kullandı ve bu kapsamda toplam 530 hektar alan, orman sınırları dışına çıkartıldı.
Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından yargıya taşınan yönetmelikle orman alanlarının amacı dışında kullanıldığını iddia eden uzmanlar, Türkiye'nin orman varlığının ciddi tehdit altında olduğuna dikkat çekiyor. Düzenlemenin Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesine dayanılarak, 7139 sayılı torba kanun kapsamında yapıldığını ifade eden Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara, "Ormanları korumak ve geliştirmek hepimizin en temel görevi olmalıdır. Yaşadığımız doğal afetleri dikkate alacak olursanız sel felaketlerine, toprak kaymasına, heyelana karşı birinci derecede öneme haiz bulunduğu yaşam ortamını koruyan sahalardır. Dolayısıyla orman ekosistemi dediğimiz zaman aklımıza sadece ağaçlar gelmemeli" dedi.